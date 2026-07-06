許志安發布10月紅館騷海報 「只得一盞光管燈，依然能在舞台發光」

許志安積極為演唱會展開宣傳，推出的新歌《信天翁》更獲廣泛支持。同時，坊間掀起「安歌」經典回憶熱潮，《會過去的》、《昨遲人》、《翻騰》等代表作再度獲得樂迷熱烈關注，各大音樂平台播放量持續攀升。

大量歌迷點歌

許志安出道至今累積演繹超過1,000首歌曲，橫跨不同年代與風格，要從中挑選三場演出的曲目，本身就是一大難題。宣布開唱後，許志安收到海量的點歌訊息，從代表作到未曾現場演繹的作品，樂迷都紛紛提出請求。他坦言：「好多人私下傳訊息點歌，我心目中也有好多心水選擇。有些歌我從來未在紅館唱過，有些則想用全新編曲重新演繹。」