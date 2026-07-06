反斗奇兵5｜港澳收逾4300萬 連續三星期冠軍成今年香港外語票房No. 1

迪士尼與彼思動畫電影《反斗奇兵5》（Toy Story 5），自上映以來口碑及話題不絕，在各大社交平台的討論度相當高，無論是角色發展或是電影的意義，均令觀眾一再回味，同時帶來超好的票房成績。《反斗奇兵5》於6月18日在香港以優先場形式上映，6月25日正式開畫後，已成功連奪三星期票房冠軍，暫成2026年香港外語片票房No.1！截止昨天（7月5日），港澳票房已衝破4300萬港元，有望繼續帶來更好成績。

多達 20 個彩蛋 延續彼思的彩蛋傳統，《反斗奇兵5》同樣隱藏了大量彩蛋，既有老是常出現的薄餅星球車、意義重大的「A113」，亦有呼應《反斗奇兵》系列和其他彼思動畫的有趣心思，全片多達20個彩蛋。當中胡迪身穿斗篷的造型，是向奇連伊士活 （Clint Eastwood）在西部片《獨行俠決鬥地獄門》（The Good, the Bad and the Ugly）的造型致敬。同時，彼思動畫經常暗藏有關下一部新作的彩蛋，今集《反斗奇兵5》就預告了將於2027年3月上映的《翻生貓奇遇記》（Gatto）。首先是莉莉平板螢幕上出現了一個名為「Pigeon Piazza」的遊戲，暗指《翻生貓奇遇記》的意大利威尼斯故事背景，當中的流浪貓角色對白鴿非常癡迷。電影尾聲，當便便樂、單眼妹等在貝斯書枱上觀看電腦裡的婚禮照片時，出現一罐名為「Saverio」的薄荷糖，正是《翻生貓奇遇記》一隻白鴿角色的名字。

幾乎在每部彼思動畫都會出現的薄餅星球車，今次就在翠絲帶領一眾玩具朋友騎著馬展開拯救行動時，在路上飛快駛過，翠絲更因而立即叫停大家靜止不被人類發現。

胡迪回到寶妮房間時，他背後的小黑板上有幾朵白雲粉筆圖案，呼應安仔房間的藍天白雲牆紙，亦是《反斗奇兵》系列的經典圖案。

在小叉婚禮上， 抱抱龍中毒後全身變藍和出現紫色斑點，仿似《怪獸公司》的毛毛造型。

莉莉平板瀏覽網頁時，螢幕上出現題為「How deep is the ocean?」的配圖，正是《海底奇兵》的海底場景。

莉莉平板瀏覽網頁時，螢幕上出現題為「How deep is the ocean?」的配圖，正是《海底奇兵》的海底場景。

莉莉平板瀏覽的另一網頁，螢幕上出現題為「Ducks win prizes」的鴨仔草圖，有指這是傳聞中彼思正在籌劃的音樂劇動畫《Ducks》。

莉莉平板瀏覽的另一網頁，螢幕上出現題為「Ducks win prizes」的鴨仔草圖，有指這是傳聞中彼思正在籌劃的音樂劇動畫《Ducks》。

寶妮的兩個朋友仔在平板電腦上的頭像，分別是海狸和小鳥，前者源於《狸想奇兵》，後者來自彼思金像動畫短片《For the Birds》。

寶妮的兩個朋友仔在平板電腦上的頭像，分別是海狸和小鳥，前者源於《狸想奇兵》，後者來自彼思金像動畫短片《For the Birds》。