黃宗澤開金口唱《千千闕歌》網民跪求重返樂壇 Bosco：我路過㗎咋

黃宗澤(Bosco)向來甚少開金口，日前(5日)應央視頻邀請盛裝出席於山東煙台舉行的《2026中國電影導演之夜》，Bosco激罕大展歌喉，深情演繹陳慧嫻名曲《千千闕歌》，演出片段隨即在網上瘋傳，掀起一陣洗版潮，大批網民在社交平台「洗版式」留言，高呼：「Bosco唱歌原來咁好聽！」、「跪求黃宗澤重返樂壇！」

當晚，Bosco先以一身「西裝骨骨」的黑色禮服踏上紅地氈，其後換上一件白色西裝以表演嘉賓身份踏上舞台上，驚喜獻唱《千千闕歌》，深情演繹配合穩健的台風，引來台下掌聲雷動。雖然網上好評如潮，早已宣告「退出樂壇」的Bosco自言「頂硬上」，他在受訪時一邊抹汗一邊笑指自己頂住巨大壓力：「太耐冇唱歌，下面有咁多大導演喺度，點會唔緊張啊？非常緊張！今次當挑戰下自己啦，咁耐冇唱。不過大家放心，我係唔會重返樂壇嘅，哈哈…..。」

Bosco更自爆為了這短短幾分鐘的演出，私底下備戰了很久：「我緊張咗成個月啊！我都係乖乖哋返去演戲啦，呢啲當業餘玩下啫。」被問到日後會否唱回自己主演劇集的主題曲，Bosco即時耍手兼擰頭，強調自己只是「業餘路過」，「劇嘅主題曲，都係搵返啲專業嘅（歌手）啦！我只係路過㗎咋啫，路過㗎咋！」