周星馳《功夫女足》定檔暑假上映 張栢芝包18場撐星爺登熱搜

電影不僅承襲了星爺經典無厘頭功夫喜劇風格，更集結了中、港、日等地的夢幻級演員陣容，由金雞影后張小斐、頂流女神迪麗熱巴與人氣男神張藝興主演，而香港代表方面則有蔡思貝、張繼聰、MC Jin（歐陽靖），令人驚喜的是還有香港影后劉嘉玲、日本男神佐藤健、荷李活著名喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）、前中國女足傳奇門將趙麗娜及日本超人氣舞蹈團體AVANTGARDEY等。

包場頭像別有用心

《功夫女足》定檔7月11日上映，消息一出，張栢芝幾乎同步出手，火速包下18場電影場次，以行動爲力撐這部融合功夫與女足元素的作品。包場頭像是張栢芝在電影《少林足球》的造型照，十分用心，這也讓她迅速登上平台熱搜榜，引起大批內地網民熱烈討論。



提起栢芝與星爺，令人懷念1999年的《喜劇之王》，當中柳飄飄與尹天仇的故事，至今仍是港片經典之一，「我養你啊！」一句對白穿透廿餘年時，兩人之間的交情，從來不靠頻繁合體來證明，而是在關鍵時刻用一個動作說明；張栢芝選擇以包場形式支持《功夫女足》，又是其一貫的行事作風，可見她對昔日拍檔最深情的呼應，也是港產片黃金年代留下來的一種珍貴情義。