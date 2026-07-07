Kiri T 新歌MV致敬《閃靈》 取景台灣猛鬼酒店拍攝片段被消失

Kiri T 在台灣猛鬼酒店為新歌MV，致敬經典電影《閃靈 (The Shining)》。

Kiri T 推出新歌《哈姆雷特下班了》，請來黃偉文(Wyman)填詞，拆解報復心理。她認為緊抱恨意，其實是一種自虐。到頭來，這種執著反而無意間令自己淪為悲劇怪獸，與其在泥濘中糾纏，不如瀟灑宣告恨意「下班」，才是真正的高姿態。這支MV以Visualizer形式推出，原來Kiri與團隊特地往台灣拍MV，選址是一間流傳猛鬼的荒廢酒店，想不到竟真的遇上怪事，最後整支MV失去了大部份片段，而MV中的黑化公仔，更離奇地自己搭𨋢落樓，搞到Kiri好驚驚。

自爆嬲好耐 唔容易寬恕 新歌由Kiri T 親自作曲，並聯同 Ian Ho 編曲及 Yoroko Chan 共同監製。 Kiri指概念源自Wyman的想法：「呢一隻歌就係講關於復仇，呢個idea係Wyman提出，我覺得幾得意，因為其實呢首歌嘅Melody係好正面，我會形容為一啲好正面或者好童話嘅感覺，原來係可以有一個黑暗面嘅Twist，但係呢個Twist去到最後都係正面嘅，因為呢隻歌就係講緊唔好嘥自己嘅心力去復仇，無論你係幾憎一個人好，因為最尾輸咗都係你自己。」問到Kiri自己是否一個會復仇的人，她笑說：「我唔容易寬恕人囉我只可以話，哈哈！但係我又未至於會復仇，我會好嬲囉！我係嗰啲會磨好刀鋒後keep住把刀，但係我又未至於會劈人，我就會keep住嗰把刀囉！所以我覺得自己都未做到《哈姆雷特下班了》嗰個『下班』嘅。」

無咗個MV 黑化公仔自己搭𨋢 談到以Visualizer方式推出新歌MV，Kiri大感無奈：「今次個MV係阻滯到係無咗嘅！本身個MV係想致敬《閃靈 (The Shining)》呢套電影，咁所以我哋就有嗰個斧頭啦，MV就係我會一直追殺一隻公仔，嗰隻公仔就係一直喺我MV都有出現嘅公仔叫TT，今次我哋就做咗一個黑化版嘅TT，我哋拍咗好多shot，係有一個故事嘅，但係就喺我哋拍完之後，導演過片嘅時候發現張卡讀唔到，最後我哋救返好少嘅片段，咁所以就整咗個Visualizer。」她指MV在台灣一間出名猛鬼的荒廢酒店取景，該酒店是熱門的拍戲和拍MV地點，自言也不知是否遇上靈異事件，她接著再分享，「雖然我哋無人真係見到嘢嘅，但係的而且確係有件好creepy嘅事情發生，就係嗰個黑化TT公仔，唔知點解無人擺佢喺部𨋢度，但係部𨋢一開門佢就喺部𨋢入面！我問哂身邊嘅工作團隊，都無人擺嗰隻公仔個部𨋢度，但係嗰個𨋢門一開，大家見到佢入面都有啲驚嘅，見到隻公仔無啦啦自己搭𨋢落咗嚟！」