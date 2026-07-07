葉子楣出席馬來西亞榴槤節 自爆被游說投資酒店經過以為詐騙

葉子楣（Amy）近年進軍商界，在其馬來西亞生意合夥人莊美娥（Evians）邀請下，攻入檳城的酒店業，二人在當地世界文化遺產檳城喬治市古蹟區以「檳城四大天凰酒店」系列為主題，分別打造「明星之家酒店」、「愛情巷酒店」、「樂台居古蹟酒店」和全球獨一無二的「榴槤酒店」。

古蹟酒店 9 月正式開業

葉子楣近日出席在Hotel ICON舉行的馬來西亞榴槤節，其生意拍檔、Evians Holdings的CEO莊美娥亦有同場，並跟陳欣健、魏秋樺等圈中好友一同品嚐榴槤及大馬美食，以行動支持「榴槤王子」何偉誠師傅。葉子楣接受訪問，大讚Evians十分勤力，值得向對方學習。談到早前在馬拉慶祝「登六」，Amy感激Evians為她舉行了驚喜又難忘的生日會，全場接近600名賓客齊齊為她唱生日歌，Evians更特地在鬧市買下巨型廣告燈箱祝賀Amy生日，二人透露「樂台居古蹟酒店」將於9月正式開業，屆時Amy會再到當地，並順道大嘆馬國美食。