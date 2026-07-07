葉子楣出席馬來西亞榴槤節 自爆被游說投資酒店經過以為詐騙

葉子楣（Amy）近年進軍商界，在其馬來西亞生意合夥人莊美娥（Evians）邀請下，攻入檳城的酒店業，二人在當地世界文化遺產檳城喬治市古蹟區以「檳城四大天凰酒店」系列為主題，分別打造「明星之家酒店」、「愛情巷酒店」、「樂台居古蹟酒店」和全球獨一無二的「榴槤酒店」。
古蹟酒店9月正式開業
葉子楣近日出席在Hotel ICON舉行的馬來西亞榴槤節，其生意拍檔、Evians Holdings的CEO莊美娥亦有同場，並跟陳欣健、魏秋樺等圈中好友一同品嚐榴槤及大馬美食，以行動支持「榴槤王子」何偉誠師傅。葉子楣接受訪問，大讚Evians十分勤力，值得向對方學習。談到早前在馬拉慶祝「登六」，Amy感激Evians為她舉行了驚喜又難忘的生日會，全場接近600名賓客齊齊為她唱生日歌，Evians更特地在鬧市買下巨型廣告燈箱祝賀Amy生日，二人透露「樂台居古蹟酒店」將於9月正式開業，屆時Amy會再到當地，並順道大嘆馬國美食。
靠陳欣健陳德森促成合作
葉子楣亦分享兩人相識經過，當時未知Evians目的時一度擔心自己被騙，並謂：「講我哋點識真係笑鬼死你！疫情之前，其實佢有七間酒店，到疫情之後想重振酒店生意，佢經常拎住一張紙，拎住張紙就係想搵一個人同佢做拍檔，佢就好迷信，問過好多相士。最初我哋喺廣州認識，當時經朋友介紹，話呢位係酒店女王，大家add咗微信，之後佢來到香港搵我，又叫我出嚟食飯、又叫我出嚟飲嘢，當時我冇理佢，仲約埋全部都係酒店業嘅人，我心諗點解要識佢，我又唔係打算做生意，之後陳欣健、陳德森分別都帶佢出嚟，當好友認證佢係個好人，又讚佢好勤力，當下次叫我出嚟就食咗餐飯。」當時Evians拿著一張已爛的紙條，表示想找一位跟紙上相同年份、月份的藝人做其生意夥伴，巧合跟Amy的出生年月一樣，故認定葉子楣是最適合的生意拍檔，Amy最終亦被對方誠意打動，決定跳出舒適圈進軍商界。