拉闊音樂會｜衛蘭見證炎明熹成長蛻變 師徒合作：proud of her

衛蘭與炎明熹將於 8 月 29 日攜手舉行《拉闊音樂會 她和她的秘密 衛蘭 x 炎明熹》。

衛蘭(Janice)與炎明熹(Gigi)將於 8 月 29 日在亞博舉行《拉闊音樂會 她和她的秘密 衛蘭 x 炎明熹》首度，相隔 20 年再次踏拉闊舞台的Janice和新手Gigi，特別拍攝全新復活宣傳照，以夢幻造型呼應主題「她和她的秘密」，兩把「靚聲」同台演出，Janice 大讚 Gigi 擁有「天使的聲音」，預告屆時合唱及和音部份絕對會帶來驚喜。Gigi 亦認為二人說話風格相似、聲線柔和，完美契合今次主題，她笑言：「因為我哋講嘢嘅聲量,就係一個講秘密嘅聲量。」

Janice 與 Gigi 因音樂比賽節目結緣，一對師徒早已培養出深厚默契。Gigi 坦言二人同樣屬於性格內斂的「I 人」，習慣先感受現場的環境、氣氛與人的能量。她形容雙方不需要太多言語或特別動作，都能秒懂對方的狀態，繼而自然地配合彼此的節奏，這種相處方式令她感到十分舒服。Janice 自言從 Gigi 初出道時已一直陪伴在旁，見證著對方一路以來的成長與蛻變，更忍不住直言:「I'm so proud of her, really proud of her!」她表示 ，Gigi 的性格跟自己極為相似，二人一拍即合，期待在拉闊舞台上擦出不一樣的火花。Gigi 除了期待演繹 Janice 的經典金曲，亦希望能一同挑戰空靈曲風的作品。Janice 則透露當晚不排除挑戰快歌，Gigi 聞言即笑指，若由自己單獨演出未必能做到很「Hyper」的效果，故此非常期待與 Janice 透過歌曲，展現自己截然不同的面向。

炎明熹自言常被誤解是惡人 Janice 與 Gigi 率先在宣傳片「關於她和她的秘密」中公開各自的小秘密。首集二人被問及代表自己的「原色」是什麼，Gigi 回答白色，並解釋自己面無表情時常被誤以為「好惡」，笑指:「白色溝任何顏色都好，佢都會中和番啲顏色。」至於 Janice 則選擇了黑色，直言穿著黑色衣服會讓自己感到最舒服。怎料即被 Gigi 笑着反問:「但係你今日著咗白色喎!」師徒二人一唱一和的搞笑互動，盡展私下真實的可愛一面。接下來3集，兩人將分享最近一次生氣、難過的時候，以及曾經遇過的「天敵」。