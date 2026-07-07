周興哲夥袁澧林演串流劇《來！金來號！》 台版《梨泰院Class》HBO Max上架

HBO原創劇集《來！金來號！》由周興哲夥拍袁澧林，將於7月31日（星期五）在串流平台HBO Max首播，新集數逢星期五更新。《來！金來號！》由周興哲包辦創作及唱出劇集片尾曲《殼》，以及全新原創原聲帶合作歌曲，包括曾沛慈的《After Everything》與李友廷的《Dream Light》。

拍足四個半月

這部勵志劇集共12集，改編自作家Gwangjin創作的Kakao Webtoon人氣同名網絡漫畫《梨泰院Class》，先後拍成同名韓劇被翻拍成日劇《六本木Class》。《來！金來號！》由台灣大慕影藝（DaMou Entertainment）製作，講述周興哲飾演主角周路勇，踏上探尋父親悲劇死亡真相的旅程，同時與朋友並肩作戰，努力保住家族餐廳「金來號」。周興哲之前受訪時提到為了拍這新劇，整個都豁出去，並表示：「拍了四個半月，四百多場戲，在裡面也突破很多東西，很期待讓大家趕快看到。」劇名的「金來」除了是餐廳名稱，更有台語「緊來」寓意，以屬於台灣特色的台菜、熱血創業故事及當地人情味輸出國際。這部作品的星級陣容鼎盛，包括華語流行樂壇當紅歌手周興哲首次擔任劇集男主角，還有袁澧林、邵雨薇、王識賢、黃冠智、林思宇、林敬倫及吳思賢參與演出。《來！金來號！》將於7月31日起在HBO Max串流上架。