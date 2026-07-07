MIRROR團綜未開拍先內訌互挑機 壽星仔Anson Lo鞠躬認錯 AK劇透澳門開小組騷(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、AK江𤒹生和李駿傑(Jeremy)昨日(6日)齊齊為《8點直落Viuriety》拍攝，首次現身節目的AK擔任主廚，適逢今日(7日)是教主31歲生日，昨晚眾人亦為壽星仔送驚喜，大合唱生日歌並送上蛋糕，原來拍攝前AK、Jeremy和主持人強尼都收到與Anson Lo有關的特別任務，3人完成任務後更獲贈Anson Lo巨型攬枕，相當驚喜，令AL高呼「咩事呀？」Anson Lo許願希望大家身體健康，在逆巿下人人有工開。

分享領養寵物緣份 昨晚主廚AK就特別呈獻「這個世界不太冷……麵」，為擔任嘉賓的拯救爬蟲類動物慈善機構負責人送暖，Jeremy負責煮熟素菜，Anson Lo笑言負責最難嘅部份「Anson 撈醬」。3人在烹調過程中分享與寵物相處點滴，Jeremy自言因合眼緣而收養NaNa，認為NaNa與自己很似樣；AK雖曾養貓，但搬出來自住後收養了愛狗「猜柴」，笑言跟愛狗最似是「個腦子有少少問題」；Anson Lo解釋睇中Amber因其「倒及牙」，覺得牠很慘而領養回家，他又自己曾養過兩隻烏龜。三子又合力製作「士多啤梨米紙卷」，更親手餵粉絲試食。

沈殷怡為Jeremy沈到落地 在遊戲環節，他們要扮演飲醉酒程度，Anson Lo周身郁講英文，向來滴酒不沾的Jeremy低頭沉思，AK則醉到90度鞠躬昏倒枱上，最搞笑是揭開底牌時，Jeremy與AK的醉酒程度相若，Jeremy被嘲不知醉酒為何事。接著他們又要扮演沉船程度，眾周知是Jeremy忠粉的沈殷怡(Shirley)被要求參與，她對著Jeremy示範時，沉到昏倒地上，全場爆笑；AL就一臉情深兼嘴角微戚，不過就被嘲似急屎。

Anson Lo開騷激減8kg 三子於節目後受訪，完成澳門演唱會和生日會的Anson Lo，連續3日慶生，他坦言最感動是看到神徒跳舞片，包括《一所懸命》、《MEGAHIT》和《Hey Hey OK》，「因為唔係跳開舞同表演，要上鏡拍片係勇氣關口嘅突破，同埋讀大家嘅信，都真係哽咽，因大家都感受到我最近好大壓力。」不過他澄清在演唱會沒有落淚，只是哽咽眼濕濕，「唔想喊完唱唔到歌，而且大個咗，忍喊程度比以前叻。」談到開騷前發燒，Anson Lo慶幸於show前4、5日病發，及時休息和服藥，沒有影響工作。至於瘦到要多次修改歌衫，他坦言，「個幾月之內，由72Kg跌到64kg。」問到完騷後可會放肆吃喝時，他自言已重新再食碳水化合物，剛才拍節目時亦有吃冷麵，更沾沾「Anson 撈醬」好出色，更笑指「 撈醬」難撈過做藝人。他表示今日下午要開工，晚上會與家人吃飯慶祝，但仍會保持節制，令副隊長AK都禁不住苦勸：「食咗先啦！」

爆隊長Lokman飲醉酒 AK完成舞台劇《The Magic Hour魔幻時刻》後，便飛往台灣出席台北電影節為《我們不是什麼》宣傳，當然要趁機放假吃喝唱K，「咁啱俾我遇到一個姓楊嘅巿民，就係楊樂文，一齊食飯唱K，令行程更有意義，因為我未同佢去過台灣。」問到此行可有對隊長加深了解，他笑言：「酒不能喝太多，因為有晚去唱KTV，(Jeremy：有無唱MIRROR嘅歌？)搵唔到，第一次唔係喺舞台合唱。」他指兩人合唱了一首前輩的歌曲，忍不住劇透，「有機會喺嚟緊嘅show唱，(記者：有傳登陸澳門？)我唔敢講實，但傳都出都應該有啲來源，(未必無因？)『風穴來風』，未必無因，就係我創嘅『風穴來風』！」FING小組的fans密切留意。

盼台灣上演《我們不是什麼》 接著AK認真表示，能夠將《我們不是什麼》帶到台灣也感高興，更即席示範幾句台語，希望有機會在當地公映。對於練習生摯友蕭子墨捧場，亦大感驚喜，他坦言希望兩人有機會在戲劇上合作，演BL題材亦不介意。至於港版《悠長假期》何時開拍，他自言是低級職員暫未知曉，談到與飾松隆子角色的林愷鈴有咀戲時，他卻說，「聽講會改編，可能改到無呢？拭目以待。」至於電影《大分瓶》咀周秀娜，他坦言，「估唔到將呢個鏡頭擺Trailer，以為會收埋，應該好快會上，係好有趣嘅題材，因為保齡球喺香港都曾經光輝過，希望大家入場了解，係改編保齡球女將嘅真人真事。」

Jeremy公開爭取拍劇 Anson Lo亦已為港版《金秘書為何那樣》備戰，稍後會染黑髮投入拍攝，問到是否又要節食操肌拍出浴戲時，AK就搞鬼地提議，「淨係洗頭，係都唔影落去。」Jeremy和應，「淨影膊頭！最多加個背影。」談到興起時，Jeremy亦趁機公開爭取拍劇，「我會努力，希望公司睇完我演舞台劇後，睇到原來我都OK。」「雙Anson」 就建議他除衫騷肌，問到可介意拍床戲騷肌時，Jeremy笑言會向教主取經。對於他推出新歌《黑蛇傳》後，Fans改圖製作Jersdan版《白蛇傳》，Jeremy笑言：「拍古裝我OK喎。」

互篤死穴 三鏡大暴走 最後談到MIRROR團綜拍攝，三子起初說7月，接著又說8月，最離奇是談到拍攝地點時，當AK和Jeremy興高采烈談及搭飛機遠遊，Anson Lo卻一臉疑惑反問是否改了地點，3鏡仔齊齊黑人問號，笑言可離開香港就可以。AK接著轉移話題，揚言已開會寫下各人的「wish list」，已拒絕高空挑戰，「又bungee jump？黐線個個地方都興bungee jump？sky dive可以試，但嗰度冇。」Jeremy疑惑問道：「我報咗名喎！」問到Jeremy有甚麼禁忌，他自問好大膽無有怕，不料AL提出：「飲酒呢？」他秒回：「飲酒就唔去喇！我唔使飲酒都可以講真心話！例如……『我覺得今日好靚仔』。」Anson Lo亦豪言無所畏懼，冷不妨AK和Jeremy齊聲建議：「浮潛睇魚！」AL隨即反擊：「若Jermey飲酒、AK跳Bungee jump……」兩位兄弟立即表態無問題，進一步要求怕魚的AL在水中親吻魚頭，「好似finding Nemo咁！」被篤死穴的AL惟有鞠躬認錯，「我錯，I'm so sorry，對唔住！」3位鏡仔大暴走，笑破肚皮。