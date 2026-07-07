樂易玲生日會失竊 翻查CCTV揭發前TVB男星貪心偷「Labubu花束」

樂易玲上月30日在尖沙咀一間餐廳舉行生日派對，獲大批藝人到場慶祝其67歲生日，計有黃宗澤、蕭正楠、黃翠如、張振朗、胡定欣、陳曉華、朱敏瀚、丁子朗、劉穎鏇、陳楨怡、周吉佩、龍婷等，場面星光熠熠。
低調處理未有報警
近日有報道指，去年樂易玲的生日派對上，由周吉佩送上的Labubu花束竟不翼而飛，經樂小姐翻查閉路電視後，揭發是一名47歲前TVB男藝人偷走，由於「三隻手男星」近年積極經營好爸爸及好老公形象，故現場工作人員及樂小姐從CCTV畫面見到「真兇」時均大感愕然，但考慮到對方曾經是「自己人」，樂小姐最後還是把事件低調處理，故未有報警，並透過中間人要求對方歸還Labubu花束。該男星事後亦物歸原主，解釋自己是壓力太大，又見現場有不少禮物，覺得攞走一件也不會被發現才一時貪心犯案。
不再獲邀出席生日會
偷禮物事件於一年後曝光，據知這位貪心男星曾奪台慶獎項，婚後育有子女，現已轉戰內地市場，他亦曾多次改名發展，今年已沒再獲邀出席樂小姐生日會。未知是否與去年偷禮物一事有關，今年樂小姐的生日會，不少藝人未見帶同禮物到場，有人則改送花束或蛋糕，亦有部份藝人在生日會前已把禮物送到樂小姐手中，似乎是避免再出現失竊事件。