樂易玲生日會失竊 翻查CCTV揭發前TVB男星貪心偷「Labubu花束」

低調處理 未有報警

近日有報道指，去年樂易玲的生日派對上，由周吉佩送上的Labubu花束竟不翼而飛，經樂小姐翻查閉路電視後，揭發是一名47歲前TVB男藝人偷走，由於「三隻手男星」近年積極經營好爸爸及好老公形象，故現場工作人員及樂小姐從CCTV畫面見到「真兇」時均大感愕然，但考慮到對方曾經是「自己人」，樂小姐最後還是把事件低調處理，故未有報警，並透過中間人要求對方歸還Labubu花束。該男星事後亦物歸原主，解釋自己是壓力太大，又見現場有不少禮物，覺得攞走一件也不會被發現才一時貪心犯案。