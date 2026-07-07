湯令山宣布明年1月首踏紅館開個唱 Gareth.T獲萬人捧場：有少少想喊

Gareth.T湯令山一連三場的《Prince Of nothing 湯令山－心零王子》巡迴演唱會澳門最終站，圓滿落幕。

Gareth.T湯令山一連三場的《Prince Of nothing 湯令山－心零王子》巡迴演唱會澳門最終站，於剛過去的周末圓滿落幕。短短一年間，舞台規模已從去年澳門「心傷」一場容納二千人，直接躍升至今次澳門「心零」終點站每場一萬人的萬人級大舞台，其間先後於倫敦、悉尼和馬來西亞舉行巡唱，Gareth T.在離開舞台後，大屏幕驚喜露出「COLISEUM JAN 2027」訊息，預告明年1月將首踏紅館舉行個人演唱會，站於無數歌手夢寐以求的舞台展開全新篇章。

Gareth. T罕有剖白內心 看到愈來愈多樂迷支持，一向寡言的Gareth T.在最終站最後一場，也少有地開口分享感受，多謝觀眾，說：「來到澳門今日第三場，其實第一場舞台升上時已經有少少想喊，因為看到這麼多人來看演唱會，好多人聽我的歌，鍾意我的歌。還記得寫《勁浪漫 超溫馨》、《用背脊唱情歌》、《碧麗宮》，好像昨天才寫完，但轉眼間你們每位都識唱。其實我不是不喜歡說話或者少說話的人，我是多話的，但每次看到這麼多人，都不知道說什麼，所以我想了兩天之後，唯一想說的是多謝！（全場掌聲）不是不是，我未講完，你們已把我截停，不想我講。我知道剛才唱了一些英文歌，有些觀眾未必識，但這是一個好機會俾大家聽。之後唱呢首叫《speed limit》，寫給未來的自己，同自己講，無論行得幾遠、跑得幾快都好，都記得減慢速度，慢落來，thank you！」

「文W社長」攬攬互勉 繼首場邀得馬來西亞創作才子菲道爾擔任嘉賓，第二場更請來憑「反差嗓音」熱爆網絡的「文W社長」驚喜登場，合唱Frank Ocean金曲《Thinkin Bout You》，坐擁二百萬Followers的「文W社長」，與Gareth T.早前曾將合唱《去北極忘記你》的片段上載至社交網站，已令一眾歌手朋友及網友嘩然，如今同台合唱，難能可貴。 文W社長表示很高興獲Gareth T.邀任澳門站嘉賓，即席再唱《去北極忘記你》，最後率領全場大合唱炒熱氣氛，相當識玩。他說：「Gareth T.是我見過對音樂細節非常認真、非常仔細的一個音樂人，所以他才能寫出這麼好聽的歌，對不對？」謙虛的Gareth T.即趁機感謝一直同行的樂隊朋友，並說：「如果沒有他們，這些歌我不可能獨力寫出來。」身為I人的Gareth T.原本對於要化身「送禮湯」感到尷尬，最後仍向文W社長送上演唱會精品做禮物，更與這位重量級嘉賓齊齊將禮物拋給台下觀眾，連裝禮物的環保袋也大方送出，High爆全場。二人合唱王力宏《落葉歸根》後，攬攬互相勉勵，場面溫馨。

幽默Kids Talk 其後Gareth T.連續送上多首熱爆金曲，包括《去北極忘記你》、《勁浪漫 超溫馨》、《緊急聯絡人》與《用背脊唱情歌》，成功引領萬人大合唱，相當震撼。當牧羊人Gareth T.與10位綿羊造型的澳門小朋友，以小話劇方式呈現「愛」的課題時，Gareth T.與小妹妹進行了一段饒富意義的Kids Talk。被小妹妹問到為何以「穿窿衫」現身演唱會，Gareth T.笑指穿窿有助透氣，隨後正經地說：「無論穿得有多漂亮，抑或是高級的名牌，錢財只是身外物，最後通通帶不走。」小妹妹隨即笑他將貴重東西放在招牌書包中便可，全場哄堂大笑，Gareth T.再說：「書包未必放得下。例如甚麼放不下呢？時間、回憶，這些都放不下。」緊接以陳奕迅《陀飛輪》憑歌寄意，值得深思。最後，Gareth T. 送上《tunnel vision》，定義燈光效果呈現出自己由悲傷走出來。

攬佬任尾場嘉賓 澳門站尾場有攬佬SKAI ISYOURGOD以Encore型爆登場，與Gareth T.合唱《大展鴻圖》，掀起是夜高潮。其後二人再合唱「分手神曲」《跟悲傷結了帳》，將氣氛推至極致。三場最終站，每晚Gareth T.落台後，台上字幕均藏有信息。頭場寫「 ____ ____ 2027」，第二場寫「____ JAN 2027」，尾場終極完整訊息終於曝光，寫出「COLISEUM JAN 2027」，現場尖叫聲不斷，為「心零王子」圓滿落幕。