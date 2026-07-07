周吉佩知道邊個偷Labubu唔追究 無打聽樂易玲有冇原諒該男星

去年樂易玲生日，周吉佩準備了Labubu花束作禮物，但派對結束後發現被人偷走，樂小姐翻查餐廳閉路電視後，發現花束是被一名年約40多歲、已離巢轉戰內地市場的前TVB男藝人取走。雖然事後物歸原主，但對方的行為令不少人大為驚訝，而對方今年也未見現身樂小姐的生日派對。

無再追究

周吉佩今日出席《明愛暖萬心》活動時，被問及此事，他直認有此事，當晚大家知道花束上有幾隻公仔不翼而飛，餐廳也立即翻查CCTV看到有人拿走，事後樂易玲更反安慰他說很小事，「最後知道所有公仔都齊齊整整喺佢手上，依家擺晒喺佢office。佢話係誤會，好小事。同埋都事隔一年，如果要追究都一年前已經追究。」他坦言知道該藝人的身份，認為事件已經過去便不用再深究。

談到今年不少藝人僅帶同花束、蛋糕到場，未見有帶禮物，是否怕案件重演，吉吉指樂小姐每年都會叮囑大家不要送禮，只是大家準備一些心意，今年自己也有準備禮物，親手交給樂小姐。問到樂小姐有沒有原諒對方，吉吉：「我唔知呀！我送咗俾小姐，小姐之後點處理就無了解，只知所有公仔喺返佢手上，佢同我講就好小事。（當事人有冇同你道歉？）冇，我哋冇溝通。」他又透露對方送回給樂小姐時，那些公仔的「裝備」獲升級，除了多了衫仔外，更多了一些小手袋飾物，可說是特別的ending。