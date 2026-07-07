張敬軒澳門3場UNPLUGGED演唱會 門票秒殺歌迷求救

張敬軒將於本月24至26日於澳門新濠影滙綜藝館舉行3場《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》，演唱會門票一開賣即遭秒殺，不少歌迷留言向軒仔「求救」：「1秒就冇晒啲飛 你介唔介意開多場」。可見樂迷對這三場延續17年前的經典音樂會，期待直達頂峰。

日前(5日)凌晨零一分，主辦單位正式公布25-26日兩場門票於當日下午六時公開發售，結果門票火速售罄，不少歌迷於網上大吐苦水，指登入網站30秒後門票已經售罄，連排隊的機會也沒有。由於fans搶飛需求殷切，主辦單位即時宣布終極加開24日一場，希望可舒緩「搶飛潮」。其實一向愛錫歌迷的軒仔，早已特別預留3場部分門票，讓官方歌迷會會員內部訂購，到下午六時正式公開發售亦被秒殺

張敬軒繼前年澳門一年內舉行33場個人演唱會全數爆滿的紀錄，吸引超過17萬人次入場，保守估計為澳門帶來超過5億元的經濟效益。而今次發燒音響級音樂會，亦是延續2009年他於廣州星海音樂廳舉行《Unplugged第一樂章音樂會》的經典，軒仔成為首位在該殿堂級場地開唱的流行歌手。當年他以不插電形式，聯同廣州交響樂團及17位國際頂尖樂手重新演繹多首經典作品，被樂迷譽為「發燒級」的示範現場，至今在權威專業發音樂評論網站評分仍高達9.5分。

17年後，張敬軒攜《Unplugged 2 第二樂章音樂會》載譽回歸，堅持「回歸音樂本身」的初心。今次音樂會將以更高音樂規格製作，邀請出色樂手, 採用頂級專業音響器材擴聲，務求還原一個最真實、情緒最赤裸的張敬軒。這份久違了的「洗盡鉛華」，正是樂迷最熱切期待的標誌性的歌聲。