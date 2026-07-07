車婉婉埋劇組前首要安撫囝囝 認要外遊調整心態面對工作轉變

車婉婉早前與囝囝到泰國耍樂，返港之後不但要埋首拍處境劇《三代同糖》，還要主持《中年好聲音4》以及擔任《明愛暖萬心》表演嘉賓。自言剛下機的婉婉表示今次跟囝囝到泰國，是要預支定之後的母子時間，告之他未來媽媽會忙過不停，會少了些時間陪他。

車婉婉說：「我知道要拍處境劇，就爭取咗幾日假期同BBQ提早過暑假，兩母子去relax下。我都要沉澱吓投入新嘅處境劇角色，係要一個fresh start。我都有同個仔講『媽媽嚟緊會日日返工』，唔止我一個人要識應，我成個家庭嘅環境都會有所不同，都要話定比小朋友知，唔想佢會覺得媽咪突然間失蹤。」她表示今次旅程都不停灌輸囝囝已經長大，很多東西不用依靠媽咪。

她提到這兩日會拍主題曲片頭、海報，之後便跟其他演員一齊埋劇組。她直言因為故事的主線放在她及吳若希、李茵彤身上，所以會跟她們日見夜見，自己也期待跟吳若希在演戲上會有甚麼火花。