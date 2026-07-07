熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-07 18:30
更新：2026-Jul-07 18:30

車婉婉埋劇組前首要安撫囝囝 認要外遊調整心態面對工作轉變

分享：

車婉婉早前與囝囝到泰國耍樂，返港之後不但要埋首拍處境劇《三代同糖》，還要主持《中年好聲音4》以及擔任《明愛暖萬心》表演嘉賓。自言剛下機的婉婉表示今次跟囝囝到泰國，是要預支定之後的母子時間，告之他未來媽媽會忙過不停，會少了些時間陪他。

Q MaMa & BBQ Summer Trip(母子篇）🌈❤️🌈在全情投入做一個有女有孫嘅角色之前，婉婉偷出少少時間，先做好9歲BBQ MaMa呢個角色，旅程中解釋比BBQ先生知道 Ma Q MaMa & BBQ Summer Trip(母子篇）🌈❤️🌈在全情投入做一個有女有孫嘅角色之前，婉婉偷出少少時間，先做好9歲BBQ MaMa呢個角色，旅程中解釋比BBQ先生知道 Ma 5 Q MaMa & BBQ Summer Trip(母子篇）🌈❤️🌈在全情投入做一個有女有孫嘅角色之前，婉婉偷出少少時間，先做好9歲BBQ MaMa呢個角色，旅程中解釋比BBQ先生知道 Ma 4 Q MaMa & BBQ Summer Trip(母子篇）🌈❤️🌈在全情投入做一個有女有孫嘅角色之前，婉婉偷出少少時間，先做好9歲BBQ MaMa呢個角色，旅程中解釋比BBQ先生知道 Ma 3

車婉婉說：「我知道要拍處境劇，就爭取咗幾日假期同BBQ提早過暑假，兩母子去relax下。我都要沉澱吓投入新嘅處境劇角色，係要一個fresh start。我都有同個仔講『媽媽嚟緊會日日返工』，唔止我一個人要識應，我成個家庭嘅環境都會有所不同，都要話定比小朋友知，唔想佢會覺得媽咪突然間失蹤。」她表示今次旅程都不停灌輸囝囝已經長大，很多東西不用依靠媽咪。

她提到這兩日會拍主題曲片頭、海報，之後便跟其他演員一齊埋劇組。她直言因為故事的主線放在她及吳若希、李茵彤身上，所以會跟她們日見夜見，自己也期待跟吳若希在演戲上會有甚麼火花。

adblk4
MWW 3892

周吉佩、車婉婉將會擔任《明愛暖萬心》表演嘉賓。（娛樂組攝）

問到《中年好聲音4》仍進行得如火如荼，會否擔心撞檔期，她表示綜藝科已經向劇組mark定期要人，「期公司安排好晒，自己只係擔心個精神狀態，要日日開工，自己唔想影響到《中年好聲音4》嗰面，自己都要調節下，希望樣樣都做得好！」

早前她出PO稱呼許志安做「Uncle Mouse」，令人聯想起許志安的花名「老鼠安」，問到她私下是如何稱呼安仔，婉婉說：「我哋都係叫佢做『老鼠』，所以我都係教囝囝嗌佢做『Uncle Mouse』，佢係好接受㗎！」

MWW 3933

車婉婉表示身心都要做準備迎接處境劇。（娛樂組攝）

ADVERTISEMENT

【👇送香港書展、零食世界、香港運動消閒博覽電子入場券👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務