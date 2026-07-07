黃嘉樂拍短劇再去大馬拍電影 江嘉敏開心與羅冠蘭合作

黃嘉樂、江嘉敏、龐景峰、歐瑞偉、史穎喬、黃文意、莊易羚及利穎怡等於早前齊集圓方戲院, 出席由保險公司贊助的《給阿嬤的情書》尊尚放映夜。黃嘉樂表示自己早已期待入場觀看這部電影:「因為這部電影對我們演員來說是一個很大的鼓舞！它百份百是屬於小成本製作，由全素人演出，卻能創下如此驕人的票房成績，足以証明只要劇本夠吸引，演員的情感夠自然真實，都已經可以打動觀眾！」

嘉樂表示過去半年來雖然自己keep住有工開，但知道目前市場環境對香港演員來說是艱巨，所以自己很感恩！仔透露近幾個月都是忙於拍攝國內短劇及本地一個網上節目，下半年將會正式播出。他表示新的節目對他來說絕對是一個新嘗試，自己都下了不少功夫去學習和準備，希望到時能令觀眾另眼相看。他預告今個月尾將會到馬來西亞拍攝電影，大約在當地逗留三個星期，非常期待。」嘉樂笑言到時太太一定會好忙碌，因為平時大家分擔的家務瑣事，將要變成由太太一個人負責，「到時佢應該無時間再去掛住我！」

江嘉敏透露近來除了繼續主持HOY節目《安居樂業》外, 亦有接拍廣告。提及她有份演出的無綫劇集《非份之罪》即將播出她的單元，她透露其角色是色由細到大都夢想加入香港女子足球隊，代表香港出戰國際賽事，食正最近世界盃熱潮。為了演好這個角色，更特別去學足球，確保持自己的踢波姿勢正確。她表示今次是第一次跟羅冠蘭老師合作，大讚對方演戲超級有感染力，多謝她在現場不斷帶動著她的情緒去演戲。

同場還有參加了HOY TV首個大型選秀真人騷《我要做主播》的黃文意，她表示今次比賽最大的得益是認識到一班參賽者和一班好很有心的幕後工作人員。她指一眾參賽者都不會互相視為對手，是互相支持的戰友，大家還一齊慶祝生日。她坦言無論最後結果點樣，大家各自在江湖上都可以追夢成功。