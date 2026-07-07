ZPOT新丁企劃｜Bosco遭彭秀慧狠批「紙牌人」隊長Alvin為態度欠認真道歉

ViuTV全新團綜《ZPOT新丁企劃》於本周起首播，昨晚(6日)播出的首集，節目組安排ZPOT七子到公司見工，由彭秀慧(KP)和監製九叔擔任面試官，ZPOT七位由《全民造星》出身的成員，逐個入房進行面試。憑可愛笑容成功俘虜不少fans的關曉隆(Bosco)，獲KP狠批是「紙牌人」，而曾被指有陳卓賢影子的黃日禧(Dave)，就想突破形象走搞笑路線，不過就被監製指有劉以達feel。今晚(7日)播放的第二集，七子接受爬龍舟訓練，Bosco和張肇維(Gordon)獲讚，反而隊長黎子琛(Alvin)因態度欠認真被教練痛斥，

首集所見，Bosco帶著招牌「一字笑眼」走進面試房間，竟被KP狠批：「我想你緊張啲、認真啲，如果你下下都笑著，我好難同你認真落去。」Bosco形容自己：「可能外表睇落去我係一個好鍾意笑嘅男仔，但係我內心係一個冇乜感情嘅人嚟，好難有共情能力囉我自己覺得係。」KP認為，如果面對凡事也只露出微笑，很容易變成「紙牌人」，KP叮囑Bosco：「唔好得一個紙牌，得一個樣畀人睇啊，唔好忘記人係立體，我哋希望見到一個立體嘅藝人，搵吓自己共情或者sensitive嘅位。」KP想透過團綜各種陰謀詭計，去激發Bosco其他面向，例如逼到他發嬲、蠱惑、認真，希望能看到他不同的情緒。

Dave則自稱希望能夠建立搞笑形象，更在自己的CV中寫上個人強項為「FPS」(意指轉數快)，Dave在面試中表演講笑話：「數字9同6係可以沖到咩嘢飲出嚟？」兩位面試官亳無頭緒，Dave開估：「答案係奶昔。(nine six以粵語取其諧音)」Dave更自得其樂：「雖然我講嘅野未必好好笑，但我唔怕尷尬！」KP評價Dave：「佢嘅自信同埋過份自信都係令我好想笑，幾有趣，同埋佢願意搞笑，唔係下下chok住個靚仔樣吖嘛，所以我覺得佢都幾有吸引力嘅。」監製稱：「佢個pacing好錯，即係有啲似劉以達個種呢，團綜啱使。佢可以襯托到其他人。」

今晚的一集，七子希望透過八日的城門河刻苦特訓，短時間內掌握爬龍舟技巧，務求於端午節當日以ZPOT名義參加沙田龍舟競賽。龍舟教練蔡進賢稱讚坐船頭的Gordon和Bosco帶領得好，反而後面的隊員就有點「甩beat」， Gordon對教練的讚揚沾沾自喜：「請叫我城門河之子！今日城門河我話事！頭先教練話咩啊，邊個動作最標準？唔講咁多。」 其後，面對更密集式的訓練，隊長Alvin被隊友指控態度不認真，Bosco指Alvin：「佢無郁過條腰啊！」，陳廷羲（Ian Hannz）則笑言：「黎隊佢比人由船頭調咗去船尾，我覺得佢從來都無認真過。」蔡教練認同Alvin不專心，更把他調到坐最後，後來與Alvin單獨訓話：「我哋時間得好短，我哋冇經驗，體力一定冇人哋咁好，各方面都冇嘅時候，再唔喺訓練上面用盡你嘅力同付出嘅時候，所有嘢都係白費心機，你一定要全神貫注去support你前面嘅兄弟。」

接受訓話後的隊長Alvin反省：「我feel到如果我繼續Hea落去，會拖累晒佢哋，所以之後我想認真玩。」之後Alvin向ZPOT其他隊員道歉：「對唔住大家，可能頭兩集我都有啲玩水，令到大家冇一種好認真贏比賽嘅感覺，我之後會更加努力去令到大家一齊贏比賽。」Bosco安慰隊長：「我覺得真係每人爬多一槳，同埋俾多少少力，就會快好多㗎啦我哋。」Ian Hannz補充：「我真心冇話對贏係好有所謂，我有比力，冇去到爆seed咁比，但可能可以試吓。」到底ZPOT最後在龍舟競賽中表現如何？觀眾可拭目以待。