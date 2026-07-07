周吉佩搵宋宛穎做MV女主角被老婆詐型 丁子朗終於同冼靖峰合體跳唱

周吉佩、丁子朗及冼靖峰今日到尖沙咀出席記招，三人將會為《明愛暖萬心》擔任表演嘉賓，周吉佩將與車婉婉合作演出，他透露該環節演出還有不同年代歌唱比賽出身的歌手，讓觀眾知道不同人都在不同地方有機會追夢，頗有意思。而丁子朗及冼靖峰將與魔音女團的「MYNT」、Honey Punch等合作，丁子朗表示開心可以跟冼靖峰再同台，重拾「超星團」的感覺，二人直認跳舞是他們的弱項，冼靖峰坦言要花兩倍時間去準備。

周吉佩早前在戲院舉行新歌《單眼皮愛大眼睛》MV發布會，邀請到宋宛穎擔任女主角，二人更有面貼面等甜蜜場口。他笑言MV首播會之前，一直過得很平安，但老婆已講明「無下次」，相信未來MV都不會有女主角。他指今次拍MV有女主角是獲老婆批准，但畫面都是太太事前不知，「今次係最後一個作品，以後都無女主角，可能得男主角！」冼靖峰表示當日大家入場都有留意吉嫂的反應，指當時吉嫂笑笑口並沒有問題，周吉佩笑謂太太的表情管理很好。

冼靖峰提到他的新歌MV也即將拍MV，他透露女主角也是魔音女團MYNT成員之一。在旁的周吉佩聞言拍晒手說：「大家都吼住魔音女團呀！好呀！」冼靖峰及丁子朗即死他自掘墳墓，吉吉立即尷尬表示「死啦！」冼靖峰幫口表示女主角是由公司挑選，所以公司會有很多考量。

丁子朗預告即將投入新戲《驅魔速遞》拍攝，他指監製看了很多外國電影作參考，節奏比較快，內容再次談及妖魔鬼怪，自己也很期待。