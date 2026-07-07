方皓玟出席周佩賢喪禮 再次澄清並非同居關係

對於樂風集團（Lofter Group）創辦人兼「楚撚記」老闆周佩賢，今年5月被發現在太子道西寓所燒炭身亡，一度被傳與死者同居的方皓玟再次解釋兩人只是「鄰居」，提及對方的離世，她直言不論身邊人抑或認識的朋友離開自己一定感到好傷心，但最緊要是繼續向前看，每次從中汲取領悟，令自己變得更加堅強、成熟，要愛護生命。

曾透露有輕生念頭

方皓玟透露聽過周佩賢有一次表示有輕生念頭，表示：「大槪有聽過佢講，但以為係假，無諗到係真嘅，我都好震驚，好意外。」當時方皓玟安慰對方：「唔好諗呢啲嘢喇！」怎料5月就傳來其死訊，令她覺得好詫異，亦覺得生命真係好寶貴。

方皓玟認識周佩賢約7年，一直不覺對方有情緒問題及患有抑鬱症，可能只是那段時間情緒比較低落，亦不知道對方受甚麼問題困擾。談到有傳聞指方皓玟與周佩賢生前是同居關係，方皓玟再次澄清，指在2019年跟對方合作，她無奈稱：「其實真係鄰居，唔係同居！我都覺得好搞笑，點解大家會形容到變咗同居。我都想同佢同居啊，佢住嗰度，但我哋真係鄰居，喺附近住嘅。所以我哋好多時都會見下面、傾下偈，有時約食飯。」方皓玟希望還逝者一個清白：「我自己覺得，最緊要係要還一個清白俾離去嘅人，等佢開開心心，或者喺另一個地方等佢舒服咁過。」方皓玟表示周佩賢的身後事早前已處理完畢，自己亦有出席喪禮送亡友最後一程。