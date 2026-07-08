伍富橋談愛妻陀B情況良好 首唱新歌獻給10月出世囝囝

歌手伍富橋（Alvin）星期二（7日）傍晚現身「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會啟動禮活動，並首次唱出獻給10月出世囝囝的全新單曲《約定一起看未來》。

是次活動，伍富橋、IdG Bubbles、方皓玟及林奕匡均以「愛心大使」身份出席，身為東華三院舊生的Alvin分享參與此次慈善活動的感受，呼籲大家慷慨解囊，幫助更多有需要的人。

期待兩父子見面

伍富橋與太太梁兆楹（Shirley）將迎來第一胎，他指首度懷孕的Shirley算陀得舒服，暫時未有嘔過，情緒波動未算太大，目前正享受僅有的二人世界，夫妻早排去了東京旅行，順便替囝囝掃貨，買了很多靚靚BB衫，期待兒子出世的心情可謂既緊張又興奮，所以決定用《約定一起看未來》來紀念兩人的愛情結晶品，Alvin表示：「每次陪老婆產檢嘅時候，係自己好想去，好似係見吓個仔咁，因為照超聲波，又聽吓心跳，用4D算是可以見到佢個樣，依家倒數，就快可以見到佢！」送給囝囝的新歌已定9月推出，除是他成為獨立歌手首支作品，曲風更有別以往，是首開心、正面的勵志歌，Alvin補充：「我好鍾意呢隻歌，嚟緊8月拍MV，拍攝上構思主要會圍繞小朋友，因為隻歌係送俾佢，希望成件事到佢出世，日後睇返MV都記得爸爸為佢做過首歌，feel到我對佢嘅愛。」提到改名方面，Alvin表示要有時辰八字才可找師傅改名，肚內BB暫時會繼續叫住乳名「伍梁液」。