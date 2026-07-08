盧瀚霆31歲生日教主碼頭雨中再現粉紅海Anson Lo親自打卡送驚喜彩蛋

晚上7時彩蛋播放前，神徒趁雨勢轉小，收起雨傘拿出粉紅氣球，齊聲高呼「盧瀚霆！生日快樂！」情緒高漲。大電視播出Anson Lo送給神徒的驚喜彩蛋，向來把自己生日當作也是神徒生日的他，先送上滿滿的生日祝福。「生日快樂！咁多位神徒大家好，係咪好驚喜見到我呢，一齊唱生日歌先， 三 二 一！」Anson Lo之後續說：「最緊要係每一日都過得好有愛、互相支持，希望你地喺追我的路途當中，都一定會好有愛，亦都可以攞到好多的能量啦！辛苦你地，依家大熱天時，都仲去等我、去聽我講野，知道你地都好攰、好熱，但是你地都仲依然去守候住我，好多謝你地！」他又感謝大家的每一個祝福，在「大一歲」的同時亦要保持年輕，但最重要是「希望接下來我嘅工作同表演，都會令你哋而感到驕傲。」