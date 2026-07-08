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娛樂
出版：2026-Jul-08 08:00
更新：2026-Jul-08 08:00

盧瀚霆31歲生日教主碼頭雨中再現粉紅海Anson Lo親自打卡送驚喜彩蛋

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神徒在教主碼頭等候Anson Lo的彩蛋片段。

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盧瀚霆Anson Lo昨日(7日)31歲生日，雖然天氣不似預期遇雷雨，無阻神徒聚集於有「教主碼頭」，逾千名神徒手執印有Anson Lo頭象的粉紅氣球在尖沙咀五支旗杆對開的大電視霸位，凝聚一片粉紅海，撐起雨傘互相照顧，等候晚上7時播出教主為神徒們拍的彩蛋片段。

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晚上7時彩蛋播放前，神徒趁雨勢轉小，收起雨傘拿出粉紅氣球，齊聲高呼「盧瀚霆！生日快樂！」情緒高漲。大電視播出Anson Lo送給神徒的驚喜彩蛋，向來把自己生日當作也是神徒生日的他，先送上滿滿的生日祝福。「生日快樂！咁多位神徒大家好，係咪好驚喜見到我呢，一齊唱生日歌先， 三 二 一！」Anson Lo之後續說：「最緊要係每一日都過得好有愛、互相支持，希望你地喺追我的路途當中，都一定會好有愛，亦都可以攞到好多的能量啦！辛苦你地，依家大熱天時，都仲去等我、去聽我講野，知道你地都好攰、好熱，但是你地都仲依然去守候住我，好多謝你地！」他又感謝大家的每一個祝福，在「大一歲」的同時亦要保持年輕，但最重要是「希望接下來我嘅工作同表演，都會令你哋而感到驕傲。」

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盧瀚霆國際後援會連續第五年於77Anson Lo盧瀚霆生日當天請全港市民及遊客免費乘搭天星小輪（尖沙咀中環線），而今年除「教主碼頭」及天星小輪外，尖東港鐵站、尖沙咀巴士站及大樓外牆均有生日應援。後援會亦推出限定粉紅氣球套裝在Popup Store售賣，並將全數收入不扣除成本，撥捐慈善機構。向來竉粉的Anson Lo，日前出席完後援會為其舉行的生日會後，特地換上另一造型，由亞博趕到《Anson Lo & Sontos -Amour LovePopup Store》打卡，並在「家書」上簽名，其後在每一打卡位都讓花姐拍片兼影相。

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