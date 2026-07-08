Sammi演唱會｜鄭秀文啟德騷急煞停原因曝光 「架子彎了」未能獲政府審批發牌

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定本周五（7月10日）起在啟德主場館舉行一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，主辦單位卻在開騷前突然叫停，宣布將個唱延期，並特別舉辦免費「答謝會」。今日有消息進一步披露，演唱會煞停的真正原因，是舞台燈光及音響工程的「架子彎了」，未能通過政府審批，即使緊急補訂亦無法趕及演出前完成。

鄭秀文《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》延期舉行。

舞台結構未獲發牌 據消息指涉事部分是舞台燈光及音響工程的「架子彎了」，未能通過政府測試要求而獲發牌照。負責工程的「興明亞洲」屬老牌公司，但翻查紀錄，過往並未曾正式承接啟德主場館的演唱會項目。就算製作公司馬上重訂物料再呈交當局審批，在時間上亦無法趕及原定演出，基於安全考量，主辦方寧可延期。不少粉絲讚賞主辦方因安全考慮寧願延期，有網民留言：「睇到寰亞因為安全問題，寧願通知Sammi延期再開，完全係一間肯負責任嘅主辦，真係要畀個讚！」

免費答謝會 寰亞娛樂日前公布，團隊在搭建及測試舞台期間發現重要裝置發生故障，即時嘗試搜尋替代組件及解決方案，但經過多番努力仍未能及時解決。基於安全及確保演出能完整呈現原有水準，主辦方在慎重考量後決定延期。同時，為答謝歌迷，會在原定的三晚時段，原地舉行約1.5小時的免費「答謝會」，屆時Sammi會以歌會友。已持有門票的觀眾，其後可選擇退款或觀賞延期演唱會。