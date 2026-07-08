李元元Lucy原來是學霸 讀津校小二考全班第一名

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）的8歲大女李元元（Lucy），憑圓潤外形和鬼馬性格在IG坐擁逾55萬粉絲，人氣超強。原來Lucy不止僅討人喜歡，學業表現同樣標青，近日她小二派成績表，更考獲全班第一名。
求自助餐獎勵
Lucy媽在社交網分享女兒手持成績表的相片，上面印著「2B班學生李元元，於本學期榮獲學業成績獎全班第一名，特給獎狀以昭激勵」。她不忘發揮搞笑本色，留言：「無論你讀書叻定唔叻，媽媽都覺得你一樣咁可愛。因為媽媽明白，係呢個世界上，真係唔係個個天生都係讀書嘅料子，而右下角嗰粒人（Sucy）就好可能係其中一個」她更踢爆Lucy臨瞓前才記起要滙報成績，轉頭就問「可摸耳獎佢食自助餐」，盡顯為食本色。
Sucy亂入搶鏡
合照中，另一焦點落在細女李斐斐（Sucy）身上，她「亂入」攤在地上，懶洋洋的，與家姐自信滿滿的表情形成搞笑反差，Lucy媽更為細女配上心聲：「讀書？咩嚟㗎？我都係瞓陣先啦。」然而，兩姊妹升學路向亦各異。Lucy幼稚園出身跑馬地名幼聖瑪加利大幼稚園，其後升讀港島14校網熱門津校滬江小學，去年更在管弦樂團伴奏下登台演奏，毫不怯場。妹妹Sucy就讀多多國際幼兒園暨幼稚園，該校過往不乏星二代校友。