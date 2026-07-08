李元元Lucy原來是學霸 讀津校小二考全班第一名

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）的8歲大女李元元（Lucy），憑圓潤外形和鬼馬性格在IG坐擁逾55萬粉絲，人氣超強。原來Lucy不止僅討人喜歡，學業表現同樣標青，近日她小二派成績表，更考獲全班第一名。

求自助餐獎勵

Lucy媽在社交網分享女兒手持成績表的相片，上面印著「2B班學生李元元，於本學期榮獲學業成績獎全班第一名，特給獎狀以昭激勵」。她不忘發揮搞笑本色，留言：「無論你讀書叻定唔叻，媽媽都覺得你一樣咁可愛。因為媽媽明白，係呢個世界上，真係唔係個個天生都係讀書嘅料子，而右下角嗰粒人（Sucy）就好可能係其中一個」她更踢爆Lucy臨瞓前才記起要滙報成績，轉頭就問「可摸耳獎佢食自助餐」，盡顯為食本色。