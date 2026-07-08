IdG Bubbles擔任「愛心大使」 首個專屬戶外騷變陣改期嘆可惜

由東華三院主辦、雷霆881商業一台協辦「愛心滿東華」免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會昨日（7日）傍晚假馬鞍山新港城中心舉行啟動禮。本年度「愛心滿東華」邀得張衞健擔任「愛心之星」，而「愛心大使」IdG Bubbles、方皓玟、伍富橋及林奕匡更親臨啟動禮現身支持。
首次擔任「愛心大使」的七人女團IdG Bubbles率先登場，跳唱出道歌《泡泡我！》，並即場分享東華三院過百年贈醫施藥至今的發展歷程，呼籲大眾踴躍捐輸。經方皓玟、伍富橋先後站台後，另一位「愛心大使」林奕匡已第四年出席支持活動，並獻唱《特務占士匡Mad World》大晒唱功。
周日準備勁歌熱舞
啟動禮結束後，IdG Bubbles成員小倬、Yoyo、夢月、家鑾、Anesa、Kathy及一期生班長Cindy接受訪問，談到原定7月4日在西九文化區舉行的「偶像女生IdG The 1st」專屬大型戶外音樂會，因受天雨及不穩定天氣影響，被迫延期至7月12日改為西沙GO PARK的室內場地AXA Dreamland舉行。對於活動有變及改期，班長Cindy亦大嘆可惜，並謂：「其實為呢一次嘅表演，準備咗好耐嘅時間，亦都準備咗好多唔同嘅表演項目，同埋一啲驚喜俾大家，所以聽到要延期嘅可惜。」不過她補充，天雨下在戶外舞台演出有一定危險，為了fans、工作人員及偶像女生的安全考慮，延期亦是保障大家安全，希望7月12日在室內地場地大家可以睇得更舒服，不用擔心天氣問題影響演出。IdG Bubbles預告將於星期日舉行的演出會為粉絲帶來驚喜，準備了有別平時風格的勁歌熱舞。