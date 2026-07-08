IdG Bubbles擔任「愛心大使」 首個專屬戶外騷變陣改期嘆可惜

周日準備勁歌熱舞

啟動禮結束後，IdG Bubbles成員小倬、Yoyo、夢月、家鑾、Anesa、Kathy及一期生班長Cindy接受訪問，談到原定7月4日在西九文化區舉行的「偶像女生IdG The 1st」專屬大型戶外音樂會，因受天雨及不穩定天氣影響，被迫延期至7月12日改為西沙GO PARK的室內場地AXA Dreamland舉行。對於活動有變及改期，班長Cindy亦大嘆可惜，並謂：「其實為呢一次嘅表演，準備咗好耐嘅時間，亦都準備咗好多唔同嘅表演項目，同埋一啲驚喜俾大家，所以聽到要延期嘅可惜。」不過她補充，天雨下在戶外舞台演出有一定危險，為了fans、工作人員及偶像女生的安全考慮，延期亦是保障大家安全，希望7月12日在室內地場地大家可以睇得更舒服，不用擔心天氣問題影響演出。IdG Bubbles預告將於星期日舉行的演出會為粉絲帶來驚喜，準備了有別平時風格的勁歌熱舞。