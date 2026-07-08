Eric Kwok旗下女團XiX告一段落 由6成員慘剩2人宣布休團

由郭偉亮（Eric Kwok）出任經理人、葉佩雯擔任形象總監的女子組合XiX，成軍四年終畫上句號。四位成員全數出身TVB的《聲夢傳奇2》，曾奪叱咤樂壇生力軍組合銀獎，近日正式宣布休團。
休團已成定局
隨着楊秉頤（Caitlin）與鄧曉殷（Kiele）即將赴美升學，僅餘的良玳瑩（Crystal）和繆昀希（Charlotte）根本難以撐起女團，所以日前忍痛宣布暫停。而Eric Kwok為畫上圓滿句號，特意送上告別新歌《微笑擊敗全世界》作為畢業禮物，讓女孩們用笑容暫別舞台。早前Caitlin亦透露，過去每回推出新歌前，Eric Kwok總會說可能是最後一首，如今一語成讖。
兩度成員變動
其實XiX自成軍以來曾歷兩度成員變動，出道初期擁有6位成員，而在早期被網民封為「團內最靚」的劉芷君(Aster)，她選擇單飛簽約TVB，令組合由六人縮至五人。直到2024年8月，Eric Kwok召開記者會宣布成員莊殷玥（Vici）離隊，並激動澄清：「唔係自己離開，係被踢走。」他解釋當時成員僅14至16歲，極需家長配合，但Vici家人與管理層磨合出現嚴重問題，直言「未試過受咁多氣」，更稱「佢無咗我會開心啲，正如我無咗佢都開心好多」，女團因而再減一員至四人，元氣大傷。
列三大致命傷
網民對女團休局議論紛紛，總結出三大致命傷：組合名字「XiX」讀音繞口、欠氣勢，粉絲想吶喊也難發音；成員出道年紀太細，根本未準備好；最吸睛兼最具話題的成員先後離隊，失去賣點，有網民更直言「香港搞偶像女團」本身就是笑話。