Eric Kwok旗下女團XiX告一段落 由6成員慘剩2人宣布休團

由郭偉亮（Eric Kwok）出任經理人、葉佩雯擔任形象總監的女子組合XiX，成軍四年終畫上句號。四位成員全數出身TVB的《聲夢傳奇2》，曾奪叱咤樂壇生力軍組合銀獎，近日正式宣布休團。

休團已成定局

隨着楊秉頤（Caitlin）與鄧曉殷（Kiele）即將赴美升學，僅餘的良玳瑩（Crystal）和繆昀希（Charlotte）根本難以撐起女團，所以日前忍痛宣布暫停。而Eric Kwok為畫上圓滿句號，特意送上告別新歌《微笑擊敗全世界》作為畢業禮物，讓女孩們用笑容暫別舞台。早前Caitlin亦透露，過去每回推出新歌前，Eric Kwok總會說可能是最後一首，如今一語成讖。