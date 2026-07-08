朱翁離世丨第一代旅遊達人 朱維德主持《文化廣場》長達24年

人稱「朱翁」的資深演藝及傳媒人朱維德，昨日安詳離世，享年95歲。一直有發布朱翁近況的平台專頁「朱翁同行」今日發布消息，證實死訊，並透露此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。
朱翁被譽為香港「旅遊達人始祖」，是無綫電視開台首批十名員工之一。他於1960年代加入麗的映聲展開演藝生涯，1967年轉投無綫後服務長達53年，至2020年才離開。
他曾擔任無綫第一代晨早清談節目《報曉雅集》、首個旅遊節目《大江南北》主持，亦主持過《體育世界》、《婦女新姿》、《都市閒情》及長壽文教節目《文化廣場》等，陪伴幾代香港人成長。2014年，他獲無綫電視頒發「專業演員大獎」，肯定其演藝貢獻。
朱翁說話字正腔圓、中氣十足，成為他的標誌。他不但是出色主持和演員，更是香港歷史文化及掌故的權威研究者，對香港山川地貌及歷史遺跡有深厚認識，曾出版過《香港掌故》、《香江舊貌》及《朱翁同遊 香港原貌》等多部書籍。
2019年，無綫停播朱翁主持長達24年的《文化廣場》，對於節目停播，他對此表現平淡，坦言「冇話捨唔捨得」，並自爆該節目有「十衰之首」稱呼，即是最冇人看，全線最衰節目排行第一位，而該節目仍然播出是因為牽涉到政府發牌制度。朱翁最後一套參演劇集是《牛下女高音》，因應他的形象、說話舉止，不時獲安排飾演律師、醫生或德高望重角色。