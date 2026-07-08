謝婷婷秘密結婚一周年晒婚照 白色裙踢拖海邊浪漫行禮

謝婷婷（Jennifer)自移居加拿大溫哥華後，一直過着低調生活，與外籍男友Mathew先後誕下大女Sara及細仔Brooklyn，湊成「好」字。近日婷婷突然連環放閃，日前才罕有公開兒子的精靈正面照，昨日（7日）更趁着結婚一周年紀念，首度發放從未曝光的海邊婚照，一家四口幸福指數爆燈。

細仔似足爸爸

謝婷婷日前在社交網分享了一段一家四口自駕公路旅行的Vlog，意外令即將滿1歲的Brooklyn容貌曝光。片中，Brooklyn長得非常得意，眼大大、五官輪廓與外籍爸爸如同倒模。一家人入住的湖畔度假屋，坐擁無敵湖景及無邊際泳池，兩姊弟更在泳池玩水，畫面愜意又溫馨。