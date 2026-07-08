謝婷婷秘密結婚一周年晒婚照 白色裙踢拖海邊浪漫行禮

謝婷婷（Jennifer)自移居加拿大溫哥華後，一直過着低調生活，與外籍男友Mathew先後誕下大女Sara及細仔Brooklyn，湊成「好」字。近日婷婷突然連環放閃，日前才罕有公開兒子的精靈正面照，昨日（7日）更趁着結婚一周年紀念，首度發放從未曝光的海邊婚照，一家四口幸福指數爆燈。
細仔似足爸爸
謝婷婷日前在社交網分享了一段一家四口自駕公路旅行的Vlog，意外令即將滿1歲的Brooklyn容貌曝光。片中，Brooklyn長得非常得意，眼大大、五官輪廓與外籍爸爸如同倒模。一家人入住的湖畔度假屋，坐擁無敵湖景及無邊際泳池，兩姊弟更在泳池玩水，畫面愜意又溫馨。
踢拖浪漫行禮
甜蜜攻勢一浪接一浪，原來昨日是謝婷婷結婚一周年，她於社交網貼出多張從未公開的婚禮照，正式確認已低調完婚。相中，見婚禮選址在加拿大托菲諾（Tofino）的海邊舉行，她捨棄傳統隆重儀式，當時仍懷着細仔的她挺着巨肚，僅穿上一條簡約優雅的白色連身裙，腳踏人字拖，手執一束鮮花，在碧海藍天下與老公Mathew拖實手、深情對望，氣氛浪漫。
大女化身花女
大女Sara當日化身可愛小花女，頭戴精緻花環，乖巧地見證父母的重要時刻，謝婷婷更與女兒咀嘴，母愛泛濫。她甜蜜寫下「Year One. The four of us. ILYSM」。帖文一出，即獲大批網民留言送上祝賀，更有人表示「Happy 1st wedding anniversary!!」，謝婷婷也回覆「Thank you!」，親證已婚的喜訊。