大S前夫汪小菲擬賣舊居減負擔　S媽怕被趕出賺錢買的家

大S 2025年2月因流感併發肺炎驟逝。（圖／翻攝自大S Facebook）

藝人大S徐熙媛2025年2月因流感併發肺炎驟逝，遺產問題至今似乎未完全解決，近日更爆出其銀行帳戶可動用現金疑似不足200萬元新台幣（約49萬港元），導致生前所住豪宅的房貸無法由遺產償還，且具俊曄已放棄繼承遺產，目前由前夫汪小菲持續繳交。 據《鏡週刊》報道，大S自出道以來的收入一直由母親S媽全權管理，尤其是在大陸工作期間的收入存款，均經由S媽經手並存放於海外銀行。儘管外界估計大S遺產至少達6億元新台幣（約1.47億港元），但其在台灣銀行帳戶的存款卻不足200萬元新台幣，根本無法用於償還豪宅的沉重房貸。

月供百萬元房貸「很吃力」 汪小菲認為該豪宅日後可留給與大S所生的兩個家人，因此決定持續承擔房貸責任。據《三立新聞網》報道，汪小菲友人稱豪宅每月房貸高達上百萬元新台幣「很吃力」，對汪小菲來說仍造成沉重負擔，相關事宜目前都還在處理中。為此他有意出售該豪宅，若最終無法順利售出，恐將面臨法拍的局面。 另據《噓！星聞》報道，S媽對於相關傳聞稱，自己沒有得到繼承：「而且我已半死，他們有繼承的人自己去處理，我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家，不懂法院怎麼判的，無法回答！謝謝。」

具俊曄工作已全停 自大S離世後，具俊曄幾乎每天都會前往金寶山悼念亡妻。他的演藝工作已全面暫停，與醫美診所的代言合約到期後決定不再續約，診所方面也表示尊重其決定。 小S先前透露具俊曄目前的生活重心除了思念大S外，也開始投入繪畫創作，小S甚至有意為姊夫籌辦畫展。小S提到近來與具俊曄聚餐時，發現他眼中漸漸恢復光彩，與他開玩笑也能笑出來，顯示他正在緩慢走出喪妻之痛。不過具俊曄幾乎不再出席徐家人的家族聚會，選擇獨自一人用自己的方式來懷念大S。