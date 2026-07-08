75歲鄭則仕練跑甩脂 化身「微臣」宣傳扶手電梯安全

鄭則仕（Kent哥）日前現身港鐵南昌站拍攝廣告，延續今年參與馬拉松賽事後獲網民熱捧嘅「則仕Do It」精神，宣揚注意扶手電梯安全訊息。雖然深宵時份拍攝，他依然非常專業，中氣十足兼輕鬆完成跑步情節，不時睇重播，盼以最佳狀態示人。提到跑步，現年75歲的Kent哥開心分享點滴：「依家跑咗步一年幾，體重上冇瘦到但又冇肥到。因為以前好多脂肪，依家多咗啲肌肉。所以跑步其實令人健康嘅，唔好用減肥個角度，為自己健康跑步都好值得。」

「則仕Do It」成為網民大熱，Kent哥感激網友鼓勵，成為跑步嘅最大動力：「多謝大家，做呢個運動令自己健康，點知做完之後有咁多額外嘅回報，呢個『則仕Do It』令我咁受注目，非常感謝大家。」佢仲表示參加馬拉松後，途人目光有很大轉變：「我未跑10公里前，途人會望住『咦？嘩！肥佬都嚟跑呀？得唔得呀？』但依家大家見到我就：『加油！加油！』不過我無氣應人，因為仲練緊氣量，但係唔應人又無禮貌喎，呢個係好得意囉。」

身手變得敏捷

雖然比起以前，現在身手變得更敏捷，他稱一向注意乘搭扶手電梯嘅安全，表示長者跌一跌會好大鑊：「唔好話老人家搭電梯腳步浮浮要扶穩呀，年輕人都要扶穩！因為安全係為自己，萬一失手碌落去，唔理你幾多歲，都會帶嚟好大傷害。所以由小朋友到老友記，都需要注意安全，呢個安全係保障我哋自己呀！所以搭扶手電梯要扶定定，企定定，帶住重嘢就要去搭𨋢啦！」

有戲癮想拍戲

呢日廣告Kent哥更化身「微臣」以彩蛋形式登場，回饋網民多年來嘅熱愛：「係呀，呢個莫名其妙。『微臣先行告退』當年拍呢句係俾人鬧㗎，當年對住苑瓊丹講，咁都冇俾人拉出去斬！諗都諗唔到依家呢個說話成為『潮語』，『微臣』多謝各位網民俾面。」提到近期人氣急升，他笑言仲有戲癮想多拍戲：「拍戲有錢㗎嘛，唔係咩？哈哈！無錢邊個拍呀？其實拍戲主要就講你的能力同市場，有人搵、有能力咪繼續做落去。開工係開心㗎，成班人喺度圍住望住我！」