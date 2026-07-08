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娛樂
出版：2026-Jul-08 17:30
更新：2026-Jul-08 17:30

Mahiru專訪丨搭亡命小巴學識「前面有落」 挑戰港式滷味嚇至花容失色 (有片)

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Mahiru今年10月10日將舉行香港專屬演唱會。 (娛樂組攝)

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日本才女歌手Mahiru跟香港特別有緣，近日重臨香江除為自己在尖沙咀The ONE開設的pop-up shop及小型展覽宣傳造勢外，更舉行簽唱會吸引大批支持者撐場，十分熱鬧。Mahiru接受《am730》專訪，除了預告會為10月舉行的香港個唱苦練廣東歌外，更即場挑戰食港式滷味，Mahiru大啖食完豬心、豬腸內臟之外，亦初次品嚐豬耳，試食完當知道真相後嚇至花容失色，最後見到雞腳及豬大腸後更決定投降！

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談到今年1010日終於有自己在香港的專屬演唱會，Mahiru自言相當期待，問她可會再考慮挑戰唱廣東歌，她表示：「我想試試看，我會練習，我想練唱新歌，現在開始練習，接下來也想挑戰一下。」Mahiru立即唱出moon tangBilly Choi（蔡承恩）的廣東作品，而Billy Choi將為Mahiru安排1010日假黃埔TIDES舉行的香港個唱擔任嘉賓。Mahiru大讚港人友善，來了三次更愛上香港美食，最愛是菠蘿包、牛雜及蝦餃，此行亦終於吃了馳名的菠蘿油。

Mahiru趁今次行程亦去了香港迪士尼樂園，問到至今較難忘的香港體驗，原來她乘搭過亡命小巴，更學識叫「前面有落」，笑言經驗令她開心又難忘。

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