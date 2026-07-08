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娛樂
出版：2026-Jul-08 19:02
更新：2026-Jul-08 19:02

梁烈唯回惠州博羅尋根名字記入族譜 為中國人身份感自豪

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梁烈唯回鄉認祖大感開心。

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現年47歲梁烈唯離開無綫之後，主力在內地發展，曾先後改名做「梁烈維」、「梁競徽」，直至最近用回原名「梁烈唯」。早前他身穿黑色唐裝衫現身惠州博羅江頭村，在村內的祠堂門外表示自己好開心可以認祖歸根，他開心說道︰「全部都係兄弟姊妹，叔伯兄弟！好難得可以返到嚟我個根，搵到我個祖先，搵咗好多年，一直都搵唔到！」之後他指住身邊的男士，稱在他們幫忙下終於可以認祖歸根。

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我係惠州江頭村其中一員

接著他發表滿腔熱愛的愛國言論，自言身份好特別，「香港未回歸，我哋無自己國家認可，我哋只能講係香港人，直至回歸之後可以好驕傲同人講『我係中國人』，係『中國香港人』，到今日仲可以多個身份，除咗係中國香港人，仲係姓梁，係惠州江頭村其中一員。」他更說到耳紅紅表示多了很多兄弟姊妹支持。在場的村民隨即拍手，影片見到相信是村長的人把他的名字記入江頭村的宗譜，又跟多村民握手合照。

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2025年約滿邵氏

梁烈唯曾於2012年憑多部作品獲頒「飛躍進步男藝員」，2018年憑藉劇集《是咁的，法官閣下》獲得「最佳男配角」。去年約滿由樂易玲打骰的邵氏之後，以自由身份接job，並與沈震軒、高鈞賢、黃長興及黃嘉樂於同年10月組成「好犀利男團」（Give Me Five）。今年初他表示隨住年歲漸長，希望「認祖歸宗」，將回到家鄉惠州進行認祖儀式。

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去年仍是邵氏的梁烈唯出席樂易玲的生日會。(網上圖片)

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