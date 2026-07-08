Sammi出po多謝郭啟華並肩26年 開心對方周遊列國享受人生

今日Sammi貼出多張與Wallace的合照，確認對方現在正享受人生，同時她亦詳談Wallace自中風之後，自己面對工作上的態度轉變，並透露現在的公司從他手上接過大大小小的事項，皆一切順利，著Wallace放心去享受新生活。

Sammi 的原文如下︰

衷心多謝你，Wallace.

我們一起走過的日子，一起經歷了很多個年頭。衷心感恩。感激。感謝你。

自你前年中風，你需要靜心休養，密集式物理治療，然後等待康復，mi 彷彿一夜長大，處事一夕變成熟，因那時mi必須一下子自己事事兼顧和打理，跟進所有工作細節以及作決定，mi從中學習了很多，我的任性和粗枝大葉從那時起，大大消失。



在你休息期，你努力做復健，每次我來探望你，都希望能帶給你一點力量，那時正值concert 開始，幸好也得寰亞公司協助處理mi的一切事，及至你早前決定退休，公司已能順利在你手中接手大小事情。

這年間公司完美無縫接軌，你功不可抹，使一切能順利交接，運作。



你早想過退休，想享受人生，打拼了幾十年，早登六的你，現在你常常周遊列國，生活沒壓力，一樂也。



謝謝你過往對我的包容和愛。尤其當我處於憂鬱症的日子，高山低谷你都共同渡過。點滴在心頭。

謝謝Wallace，祝福你。

每次見你開開心心周遊列國回來，真好。



我將會舉行三場答謝會，我第一個衷心答謝和感激的人——是你。

我們攜手渡過了廿幾年是個美好歷程，也是愛。

Mi工作上公司完美無縫接軌，你可以安心, 享受新生活。