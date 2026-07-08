Sammi出po多謝郭啟華並肩26年 開心對方周遊列國享受人生

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定本周末展開的三場啟德主場館個唱宣告延期，有指舞台的燈架出現嚴重問題，現改為每場1.5小時的答謝會。本報日前率先披露Sammi的多年戰友郭啟華（Wallace）決定提早退休，辭退了寰亞唱片顧問及鄭秀文經理人職務，結束26年的Sammi經理人身份。
今日Sammi貼出多張與Wallace的合照，確認對方現在正享受人生，同時她亦詳談Wallace自中風之後，自己面對工作上的態度轉變，並透露現在的公司從他手上接過大大小小的事項，皆一切順利，著Wallace放心去享受新生活。
Sammi的原文如下︰
衷心多謝你，Wallace.
我們一起走過的日子，一起經歷了很多個年頭。衷心感恩。感激。感謝你。
自你前年中風，你需要靜心休養，密集式物理治療，然後等待康復，mi 彷彿一夜長大，處事一夕變成熟，因那時mi必須一下子自己事事兼顧和打理，跟進所有工作細節以及作決定，mi從中學習了很多，我的任性和粗枝大葉從那時起，大大消失。
在你休息期，你努力做復健，每次我來探望你，都希望能帶給你一點力量，那時正值concert 開始，幸好也得寰亞公司協助處理mi的一切事，及至你早前決定退休，公司已能順利在你手中接手大小事情。
這年間公司完美無縫接軌，你功不可抹，使一切能順利交接，運作。
你早想過退休，想享受人生，打拼了幾十年，早登六的你，現在你常常周遊列國，生活沒壓力，一樂也。
謝謝你過往對我的包容和愛。尤其當我處於憂鬱症的日子，高山低谷你都共同渡過。點滴在心頭。
謝謝Wallace，祝福你。
每次見你開開心心周遊列國回來，真好。
我將會舉行三場答謝會，我第一個衷心答謝和感激的人——是你。
我們攜手渡過了廿幾年是個美好歷程，也是愛。
Mi工作上公司完美無縫接軌，你可以安心, 享受新生活。