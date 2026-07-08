29歲李昊獲王祖藍入紙申請紅館即批 大方回應網民「唔知乜水」

29歲的李昊將於月底舉行首個紅館個唱，兩場門票已經賣清光。由於李昊過去一直活躍於內地娛樂圈，不少人以為他是內地藝人，但原來他的父親是香港人，擁有香港身份的他今日接受訪問時透露小時候在香港讀書，7歲時回內地生活，在香港也有屋企及親友，對於網民曾以「唔知乜水」、「呢條友」都得談論他殺入紅館，李昊大方回應，更預告明天將會跟譚詠麟相約見面。

李昊坦言自己沒有想過首個紅館個唱反應熱烈，也是第一次跟香港觀眾見面，自言小時候已經入紅館睇騷，沒想過自己竟有踏上這個舞台的一日，整個感覺尤如是中六合彩一樣，非常夢幻，「我自己都十五、十六，唔知啲飛賣唔賣得晒，依家兩場售罄，好多謝大家支持！」由於今次李昊成功申請到紅館檔期，全因為王祖藍。翻看資料，見到他曾與王祖藍推出過合唱歌。問到他是否祖藍旗下藝人，他否認並透露二人相識始於數年前一個綜藝節目，「當時我以一個fans身份去認識佢，我好鍾意佢嘅劇集同電影，我就好『沙pop』咁模仿佢個東莞仔角色語調同佢講嘢。佢係當我細佬咁支持，佢係一個好好嘅哥哥、前輩。」

李昊透露去年自己在演唱會慶功宴上，祖藍問到他接下來的目標，他說︰「我係後生仔就沙塵白霍話我想開紅館，佢個表情當下係『你都幾大諗頭喎！』咁幾個月之前，佢就we chat我話『李昊，紅館幫你搞掂咗啦！』真係好多謝佢！無諗過我當時一句說話佢會擺喺心入面，所以好多謝佢，好感激，無佢一定無呢個騷，自己到依家都仲唔夠膽信開紅館，好驚樂極生悲，驚興奮得濟，一直保持冷靜心態。」 他稱跟他合作過的香港藝人、音樂人均指紅館申請獲批沒有一定准則，相信祖藍一定花了很多人力物力去為他爭取，自己也不知道如何報答他，或許錫他一啖。

問到他的紅館個唱籌備如何，他稱自己是香港電影、電視發燒友，所以演出內容都會涵蓋電影元素，「唔止係一場香港演唱會，我仲請咗幾位耳熟能詳嘅嘉賓，大家見到嘅時候會『嘩！估唔到你請到佢！』、『佢會同你合唱？』希望俾到呢個反應大家。」他僅表示至少會有一男一女，大家都很喜歡的藝人，他們都是歌影視多棲藝人。他坦言出道以來遇到不少貴人，所以當晚都會邀請照顧過他的台前幕後，當中也不少得在《聲生不息》合唱過的歌手。

對於香港人完全不知李昊是誰，所以見到他連開兩場紅館時，大為震驚，更用「唔知乜水」、「呢條友係咩事」去形容，他說︰「我喺香港對於大家係比較新，希望透過今次訪問、紅館演出等大家知道有一個小朋友叫李昊，係好熱愛廣東歌嘅新人歌手！紅館由以前到依家都係咁紅，有人上到呢個舞台一定係會熱情討論，多謝大家通過呢次機會知道有條友叫『李昊』，我會靠自己努力話俾大家聽，我係值得上呢個舞台！」他直言換轉自己也會留意誰人到紅館開騷，見到一個不認識的歌手也會諗「呢條友得唔得？自己個心都會打個突，我都會睇下呢條友係咪有料到，如果佢係無料到都插到無論，如果佢係認真，都會俾少少時間佢去證明俾大家睇係ok！」