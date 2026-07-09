蘇志威細女IB放榜奪36分 棄時裝夢轉投港大讀中史 劉小慧無異議力撐愛女

藝人蘇志威與劉小慧的18歲細女蘇靖珺（Ina）迎來IB放榜喜訊，就讀保良局蔡繼有學校的她，在今屆IB取得超過36分的佳績。不過，她卻毅然放下時裝夢，轉投香港大學攻讀中國歷史。

藝術科耗盡心力

Ina坦言自己有「拖延症」，備試期間經常在書本與手機之間掙扎，後期更身心俱疲。幸好她找對方法，善用AI工具來梳理英文文學的重點，快速透視文本中的深層意象，總算攻克最令她頭痛的分析題，奪得理想分數。雖然分數達標，蘇靖珺的升學規劃卻出現巨變。一直對時裝設計滿腔熱誠的她，修畢IB藝術科後直呼吃不消。她坦言該科目極度消耗心力，不僅要不停繪畫、製作實體藝術品，還要構思Presentation，足足佔用了她近七成的學習時間。正因為這科耗神太過，她決定放棄時裝夢，轉向港大修讀中國歷史系。