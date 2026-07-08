施南生傳病重5月暴瘦現身 張艾嘉俞琤趕到醫院探望

現年74歲的資深電影人施南生傳出病重消息，現時她在醫院接受治療，張艾嘉、俞琤先後被拍到施南生身在的醫院出沒，俞琤在醫院見到記者時，未有回應施南生的情況。 今年3月，文雋在其頻道播出施南生的訪問，她在片中面色及精神不俗，惟5月她出席亡友谷薇麗的告別式時，面色蒼白及身形變得單薄的她步伐蹣跚，出入更需要拐杖及兩人攙扶，完全判若兩人。

施南生是香港舉足輕重的電影製作人，她於70年代先後在無綫電視、香港電台、佳藝電視、麗的電視當製作及行政。80年代香港新浪潮電影興起，施南生的名字就與徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅。因為她嚴謹的管理技巧、西化的市場推廣方式、處事風格俐落果斷、眼光獨到，獲同儕暱稱為「管家婆」。 1981年，她加入新藝城影業有限公司出任行政總監，與當時新藝城三位主腦麥嘉、石天和黃百鳴及陸續加盟的徐克、曾志偉和泰迪羅賓組成「七人小組」，她以組內唯一女性的身份提出女性角度見解，更在當中扮演關鍵的平衡角色。

其後她與徐克成立電影工作室及發行工作室（香港）有限公司，加上她英語、法文了得，她在康城影展建立了大量人脈，不但把香港電影推廣至海外，更成功開拓日本、韓國、以及遠至美國、北歐及南美等電影市場。因此，她也有華語影壇舉足輕重的金牌製片人、出品人，有幕後推手之稱。 1990年代協助香港有線電視、傳訊電視、電訊盈科等收費電視開天闢地。2002年獲林建岳邀請到寰亞出任副總裁，為《無間道》出品人之一。2006年，她擔任博納影業集團董事會主席，曾監製《竊聽風雲》、《大魔術師》及《桃姐》等作品。她也是《狄仁傑之通天帝國》的製片人，也是《龍門飛甲》、《奇門遁甲》的監製。早年的作品還有《夜驚魂》、《小生怕怕》、《最佳拍檔大顯神通》、《陰陽錯》、《最佳拍檔之女皇密令》等。