施南生傳病重 3月談前夫徐克極欣賞其才華

現年74歲的資深電影人施南生傳出病重消息，她的好友張艾嘉、俞琤輪流往醫院探望。去年施南生與前夫徐克一同獲頒「終身成就獎」，並由二人共同好友林青霞頒獎。施南生與徐克曾被譽為香港影壇的「神鵰俠侶」，二人於1996年結婚，其後徐克拍攝《龍門飛甲》時認識一名比自己年輕30年的女子樂樂，並聘為助手兼交往，導致施南生於2014年宣布離婚。

她早前接受文雋的YouTube頻道訪問，透露當時因一位共同好友張培薇而認識，但第一眼見到徐克時，首印象是「好似越南難民咁。」縱使徐克的印象予人像越南難民，但施南生非常欣賞他的才華，所以很快跟對方墮入愛河。她說︰「做呢行都知，真係好精彩嘅導演係好少，好多係諗到做唔到，或者係做到諗唔到，但徐克個想像力好豐富，佢講到真係做到俾你睇，永遠都唔會一樣，今日係咁，6個月又另外一樣嘢！好叻！」

二人在佳視時期拍拖，施南生更以「老爺」稱呼徐克，並笑謂「咩都聽老爺話」，並於1996年，在美國註冊結婚。不過，徐克因為其才華惹來不少狂蜂浪蝶，緋聞對象中更不乏女星，包括：王祖賢、陳佳佳，以及曾合作電影《鐵甲無敵瑪利亞》及《刀馬旦》的樂壇天后葉蒨文，而這段緋聞更盛傳令施南生一度提出分手。2008年，徐克在二人合作的電影《女人不壞》發布會上，向施南生公開示愛，稱她為「永遠是最好的女人」，奈何3年之後，因為徐克在網上認識了樂樂，徐克與施南生的婚姻在2014年畫上句號。

二人夫妻緣盡，再見亦是朋友，他們在電影上仍有合作，2024年雙雙出席「徐克：天馬行空的先驅開幕暨《上海之夜2024》4K修復版香港首映」，去年亦一同現身金像獎一同從林青霞手上接過終身成就獎。