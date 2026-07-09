史迪仔駕愛驅踩場 The Rock狄維莊遜全家齊撐《魔海奇緣》首映禮

迪士尼矚目真人版電影《魔海奇緣》（Moana）於今日（7月9日）上映，兩位主角包括大隻佬The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson)、扮演Moana的嘉芙蓮拉加艾亞（Catherine Laga'aia），一同出席位於美國洛杉磯的首映禮。兩位主角穿上傳統夏威夷服飾，齊齊表演舞蹈，而且狄維莊遜的三個女兒更罕有齊齊現身，全家上下一同撐場！



真人版《魔海奇緣》以夏威夷的神話故事為靈感，而主角狄維莊遜也是來自夏威夷。洛杉磯首映禮上，他與嘉芙蓮拉加艾亞就身穿傳統夏威夷服裝表演，贏盡全場掌聲！至於狄維莊遜的媽媽、太太，連同三個女兒Simone、Jasmine和Tiana都有到場支持，場面非常溫馨。

今次《魔海奇緣》的首映禮上，不只有兩位「主角」，因為史迪仔都有前來踩場！真人版《史迪仔》的女主角「妮露」Maia Kealoha，連同駕駛愛驅入場的史迪仔，都有出席首映禮搶鏡，為大家送上驚喜！

