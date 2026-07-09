李昊同譚詠麟見過一面就friend咗 大讚校長唔擺架子

29歲的李昊將於月底舉行首個紅館個唱，兩場門票已經賣清光。由於李昊過去一直活躍於內地娛樂圈，不少人以為他是內地藝人，但原來他的父親是香港人，擁有香港身份的他接受訪問時透露小時候在香港讀書，7歲時回內地生活，在香港也有屋企及親友，對於網民曾以「唔知乜水」、「呢條友」都得談論他殺入紅館，李昊大方回應，更預告今天將會跟譚詠麟相約見面。

李昊於2017年參加《明日之子》出道，憑內地綜藝節目《種地吧》，2024年首次登上央視春節聯歡晚會的舞台，同年推出個人首支粵語音樂單曲《寄居》。2025年，他作為常駐嘉賓參與《聲生不息‧大灣區季》，並與不少香港歌手合作，包括︰郭富城、容祖兒、陳小春、衛蘭等，他開騷也曾邀得譚詠麟、林奕匡等助陣。身處在泰國的譚詠麟更約好回港之後，立即跟他見面。翻看李昊的微博，他與譚詠麟的互動次數頗多，去年李昊邀請他當演唱會嘉賓，譚詠麟形容李昊可以「走大衞寶兒的路線！型囉！」

李昊在訪問中提到月底個唱會邀請一些前輩到場，問到有沒有邀請譚詠麟，他說︰「校長真係無得頂！點諗到佢個級數嘅人會喺聖誕節同打俾你，同你講『聖誕快樂』！」他亦透露已相約對方於今日一齊食飯，對方更揚言會帶他食好嘢。他坦言沒想過一個神級人馬會如此照顧一個「死𡃁仔」，並指譚詠麟非常照顧、關心後輩，而且從不擺架子，傾偈像跟同齡人。

難忘跟校長同台

譚詠麟稍後將會在紅館開演唱會，問到會不會向對方取經，他說︰「我哋呢啲平凡人，問天才係冇得扮。(扮譚詠麟腔)佢一定答『你享受就得，𡃁仔享受就得啦！』我會努力，唔會令佢失望！」他又指看到自己的紅館海報跟對方的海報並列，直言是沒有想過會發生。

他特別多謝譚詠麟去年擔任其廣州個唱嘉賓，他稱跟對方曾在一個場合見面，之後取了他的聯絡方式，並在開騷前幾個月透過訊息邀請對方。他稱當時多次修改訊息內容，直至深夜才扚起心肝傳給校長，「諗住3點幾、4點發俾佢，佢睇唔到就算」沒想到七、八點收到對方回覆並一口答應，「我只係見過佢一面，我都要問番佢點解願意，真係好感激！」