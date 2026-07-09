謝寧6位數租銅鑼灣黃金地段開新舖 談施南生病重消息：希望佢快啲康復

謝寧接受訪問，分享其18年來的曲奇事業發展歷程，店內更特設港姐打卡牆，以香港小姐加冕時刻為靈感，設置華麗拍照元素，讓顧客拿起權杖、戴上皇冠、披上斗篷拍照留念。今次已是第18間分店，謝寧坦言選擇在黃金地段開舖是人流多、吸引好多遊客，亦好方便本地市民，問到18間分店在打理上會否很吃力？謝寧稱：「我有一個很強嘅團隊、後盾，我而家交晒俾一班後生人去做，佢哋管理上、互聯網各樣嘢都好強，所以我輕鬆好多。」她亦希望日後可以上市，但自言一個人揸唔到主意。談到銅鑼灣的黃金地段達天價租金，她直認自己好有勇氣：「不過貴有貴做，貴嘅地方一定有原因，人流各樣嘢都係好好多，所以都應該都ok嘅！」坦言月租達六位數字，由於零售業市道不及當年，她透露目前租金亦有相對調整，直指租金很合理。

貴為香港曲奇王后，謝寧以港姐作旗艦店主題，複製自己當年的港姐冠軍權杖、后冠及斗篷，她表示自己的后冠和權杖已經是古董，但並不值錢，現時仍有好好保存，由於已經40年歷史，故上面的玻璃、人造石部分已脫落。她在圈中好友眾多，問到有否想過找個代言人？謝寧反問記者有沒有提議，並笑言不敢亂講，免得「順得哥情失嫂意」。

徐克是謝寧前夫岑建勳昔日戰友，對於徐克前妻施南生近日傳出病重消息，她表示也是睇報紙才知道消息，都希望對方早日康復，大家近幾年沒有見面，並透露：「少見嘅，但都有幾年冇見喇。」被問到會否致電給徐克問候？謝寧即答：「好啊！good idea！做埋今日先，因為好忙，睇報紙先睇到，再打俾佢問候吓。」另外，好友陳敏兒離世後，問到對方兩個兒子近況，謝寧說：「佢哋都適應中，我覺得媽媽唔喺身邊，始終都需要時間去療傷，同埋俾啲空間佢哋啦！」透露廖啟智兩子正走出陰霾，適應新生活，再問到陳敏兒的身後事是否已經處理妥當，謝寧點頭表示：「搞掂晒㗎喇！多謝你哋！」