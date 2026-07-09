氣體人第一號｜竹野內豐變臉登場 昔日靚樣成網民熱議焦點

日本男星小栗旬主演、改編1960年同名電影的Netflix串流劇《氣體人第一號》，上周全球上架掀起話題，集合豪華陣容，加上懸疑劇情亦獲得網民大讚，成功登上各地Netflix排行榜。

《氣體人第一號》由小栗旬、蒼井優、廣瀨鈴、林遣都、竹野內豐及矚目新三代UTA（內田雅樂）合演，55歲型佬竹野內豐在劇中破格飾演昔日黑幫大佬、如今成為上市企業社長的森靖利，紋身造型並刻意留鬍，憔悴的滄桑妝容跟全盛時的俊朗形象簡直判若兩人，亦令不少網民回味他年輕時的完美外貌，大量劇迷更憶起日劇黃金年代，當年竹野內豐參演的《等你說愛我》（星之金幣）、《悠長假期》及《沙灘小子》至今仍屬廣大劇迷中目中的經典神劇。

《氣體人第一號》並由《噬亡村》導演片山慎三執導，故事講述電視直播現場發生神秘死亡事件，兇手竟變成氣體消失無蹤。小栗旬飾演的刑警與蒼井優飾演的女記者，決心追尋真相。日前，小栗旬、竹野內豐、蒼井優、廣瀨鈴、林遣都、UTA一同出席宣傳活動，小栗旬表示：「能與出色的演員及幕後人員合作，感到非常興奮。」新人UTA正是影帝本木雅弘兒子、已故女星樹木希林的乖孫，他在劇中扮演關鍵角色的氣體人，更獲前輩竹野內豐大讚是角色的完美人選。

活動上，豐哥談到今次變臉上陣，他透露為角色定妝時，導演希望他的牙齒可以白到不自然的地步，於是他便在牙醫建議下戴牙套演出，不過戴上牙套講對白卻十分困難，導致頻頻NG。

竹野內豐高中時期以model身份踏入演藝圈，1994年正式展開演員生涯，隔年憑酒井法子代表作《等你說愛我》受到矚目，1996年夥拍木村拓哉的《悠長假期》令他躋身一線男星行列，成為無數日劇迷心中的經典男神。