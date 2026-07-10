後藤真希專訪｜香港行開心大發現 分享13歲爆紅心情

Morning娘前主將後藤真希出道逾26年，今年她終首次來港，抽空接受《am730》專訪，她表示：「這是我第一次來香港，很驚訝呢！這麼久以來，一直收到很多香港粉絲留言，表示期待可以見到我，可惜遲遲找不到合適的時機，等了多時終於來到了。」由國民級偶像已成為一位媽媽級藝人，她認為當年以偶像身份出道，為自己的累積了不同經驗，可算是一份珍貴禮物，全靠當年的豐富經驗，現時獨自站在舞台上仍可以表現出偶像風格，同時展現包括藝術的不同面向，令她站台表演的範圍可以更加廣泛。

由於是第一次的香港之旅，後藤真希在出發前特別上網搜尋資料，透露自己愛品嚐美食，所以在網站搜尋了「香港美食」，對鮮蝦雲吞好有興趣，所以抵埗已吃了雲吞麵，麵條特別幼細，蝦肉餡料很豐富，還發現涼拌海蜇非常美味，成了她首次香港行的開心大發現！雖然行程緊密，但後藤真希卻自爆不停食，笑言：「我吃了很多，現在衣服有點緊了，返回日本我需要減肥。」

後藤真希於1999年以13歲之齡參加日本選秀節目《ASAYAN》，當時其表現一枝獨秀，加入Morning娘即為逾百萬銷量單曲《LOVE MACHINE》擔任C位，談到當年參加選秀的原因：「我熱愛唱歌，在我出道前不久，受到四人女團SPEED影響，當時我跟她們年紀相若，SPEED既能跳唱，加上舞台上的風采，為我帶來很大衝擊。」於是年紀輕輕的她決定參加面試，結果在節目中脫穎而出，更在J-POP界一炮而紅。後藤真希嫌稱當時只抱著不妨一試的心態，亦大讚其他參加者亦十分可愛：「最後，我竟然收到了通過的消息，最驚訝其實是自己，但我真的非常感激，當時初心就是想成為一位歌手。」後藤真希放假除了會去美容院，閒時亦最愛打機，會跟朋友玩網路遊戲，她亦透露最近迷上用棉花糖去做其他甜品，成了她目前的最大喜好。