陳法拉現身巴黎欣賞時裝騷 喜遇名導是枝裕和交流電影

陳法拉近日現身法國巴黎出席Chanel秋冬高級訂製時裝騷，狀態大勇。正值暑假期間，法拉趁工作空檔帶同兩名小朋友在法國度假，面對歐洲近期的熱浪，法拉坦言應對有法，笑稱幸好住處設有冷氣，加上會把握晨早及傍晚時分、天氣較涼爽時帶小朋友到公園放電，完美地避開烈日。

談及暑假期間的計劃，法拉透露行程非常豐富。去年她曾帶小朋友到日本體驗幼稚園交換生生活，今年兩姊弟亦會重返當地。法拉笑言非常期待，雖然該校位於鄉村且沒有冷氣，環境原始純樸，但小朋友相當享受大自然生活。除了家庭樂，法拉今次巴黎之旅亦滿載文化氣息。在昨日的Chanel騷場內，法拉巧遇日本名導是枝裕和，兩人更有機會打招呼，法拉興奮表示，隨後兩日將有更多機會與導演交流。