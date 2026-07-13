三浦孝太專訪｜格鬥界男神預告跨界做演員 自認不及許光漢有型 (有片)

日本拳擊界偶像三浦孝太首度襲港，遺傳足球員父親三浦知良的運動細胞，孝太憑格鬥技術及顏值迷盡萬千女性粉絲，在港亦吸納大批支持者，可謂男女通殺，樂宜（LokYii）、莊韻澄、鄧伊婷等均屬其星級fans。

三浦孝太來港接受《am730》專訪，首次到香港，他不禁形容：「很熱，還有景色很美。」出發前已上網搜尋關於香港的資訊，他稱本來就知道香港景色相當有名，當抵埗後親眼看完覺得比照片更加吸引。