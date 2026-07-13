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娛樂
出版：2026-Jul-13 12:00
更新：2026-Jul-14 18:45

三浦孝太專訪｜格鬥界男神預告跨界做演員 自認不及許光漢有型 (有片)

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三浦孝太接受訪問，直認曾獲斟跨界轉型拍戲。 (娛樂組攝)

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日本拳擊界偶像三浦孝太首度襲港，遺傳足球員父親三浦知良的運動細胞，孝太憑格鬥技術及顏值迷盡萬千女性粉絲，在港亦吸納大批支持者，可謂男女通殺，樂宜（LokYii）、莊韻澄、鄧伊婷等均屬其星級fans

三浦孝太來港接受《am730》專訪，首次到香港，他不禁形容：「很熱，還有景色很美。」出發前已上網搜尋關於香港的資訊，他稱本來就知道香港景色相當有名，當抵埗後親眼看完覺得比照片更加吸引。

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被台媒封日版許光漢

三浦孝太的粉絲層面愈來愈廣，雖然在香港首辦見面會亦吸引不少男fans捧場，但他表示：「我覺得大概是女性支持者比較多，不過如果男性也能來為我打氣，我會很開心。」三浦孝太擁有當藝人的條件，問到可有獲斟接拍劇集或電影，他直言曾收過邀約：「嗯，將來我想試試看，如其說想試試，倒不如說日後想挑戰一下，雖然有這種感覺，但現在還沒考慮，我想先好好努力自己的格鬥技事業。」對於被台媒封為「日版許光漢」，三浦孝太聽完即刻輕輕搖頭，並謙稱：「不覺得似。那位演員比我有型。」近年，三浦孝太以格鬥選手姿態吃香廣告界，其代言的洗頭水廣告亦在港上架，又替本地模特兒樂宜投資的運動服裝HDEX擔任品牌大使，他希望之後能有更多機會再見到香港fans，結束訪問時還以廣東話講：「多謝！」誠意十足。

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