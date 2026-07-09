馮允謙孖法國歌手拍MV獲法領事帶菠蘿包探班 Joyce Jonathan念念不忘港式蛋撻

馮允謙(Jay Fung) 今日與法國唱作歌手Joyce Jonathan現身中環，為慈善機構創作的歌曲《DANS MES RÊVES》（中文名暫定《圓夢曲》）拍攝MV，其實去年Jay Fung與Joyce合作開show時亦有唱法文歌，但今次亦獲Joyce親授法文，Joyce更大讚歌曲的廣東話與法文的過渡很流𣈱。

新碟音樂會喜獲Joyce捧場

Joyce表示已曾來港5、6次，昨晨曾在山頂行山，最喜歡香港城巿與郊野的景色。今日法國駐香港及澳門總領事杜麗緹專誠帶了大大個菠蘿包探班，問到Joyce喜歡甚麼香港美食時，她自言也食過菠蘿，最欣賞是港式蛋撻，即使法國有各式各樣的甜品，但每次返回法國，仍會掛住香港的蛋撻。

Jay Fung忘記送簽名碟

Jay Fung於日前為首張全英文專輯《ANOTHER SHADE OF BLUE》於TIDE舉行小型音樂會，驚喜獲Joyce特地捧場，非常開心，Jay Fung唱了個多小時，大感滿足。問到可送碟給Joyce作手信，他卻道：「嗰日好趕急，未有時間送呢張專輯俾佢，不過已經簽咗名，放喺屋企，跟住幾日拍MV就會送俾佢。」今次MV除了在中環取景，亦會不同特色的景點拍攝，屆時會送給Joyce。