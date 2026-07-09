ANSONBEAN盼拍打鬥舞台劇挑戰自己 開心《我們不是什麼》台灣反應好

ANSONBEAN透露台上的武藝表演只用了不足一日的時間去排練，他說︰「尋日先練，呢排拍緊戲時間好密集！尋日係即場JAM，大家再好努力踩台踩好多轉，希望大家鍾意！」他表示今次即場表演心情非常緊張，因為過去在街上拍打鬥片可以NG，或者再用剪接，自覺有舞台劇的感覺，希望日後可以參與一些有打鬥成份的舞台劇，相信會好好玩。問到何有體力應付要打鬥的舞台劇，他說︰「當做GYM，好似李小龍先生嘅精神，身體、思想愈大挑戰，都係一個好好成長機會，如果可以有個舞台劇可以打，就好正啦！」

談到他主演的《我們不是什麼》在台灣有不錯的口碑，ANSONBEAN大感開心，他多謝一眾台前幕後及支持他們的觀眾。問到他到台灣宣傳的趣事，他表示很開心當地的觀眾勇於提問，而且問題都很深入，很感恩他們如此細心欣賞。他稱沒想過當地的觀眾看完一次，便問很到一些頗深入的問題，自己覺得好似一擊即中，而且電影在台北電影節「觀眾票選」中暫列第二名，大感欣慰。

問到他有沒有留意細佬Ian Hannz (陳瑨羲）拍綜藝，他透露細佬已經有一段時間要凌晨出門，知道他很攰及辛苦，希望大家可以多多支持。他自言沒有拍過綜藝，自己希望可以有機會嘗試。