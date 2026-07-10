車Cam直擊｜疑似呂方與網約車司機粗口互片︰ 吔屎啦！X你老母！

近日網上流傳一條疑似呂方與網約車司機因為落車地點有出入，而發生爭執。長約2分鐘的影片見到司機面帶疑惑看住電話，後座的男乘客問道︰「你跟導航？」司機再次強調跟足導航，並指他可以投訴是否跟導航。聲線似足呂方的乘客續向司機要求「我知，你前少少啦！392」司機指住前方說︰「前面冇得停車嘛，老細！」雖然司機有所不滿，但他也有駛到前方停下。

男乘客︰ 你無 X 噪呀！ 男乘客語帶不滿表示︰「你咁都得呀？你點做生意呀？392號呀！呢度唔係……」司機不耐煩續說︰「我唔知你呀！你到咗，依家我有單呀。我無理由同你搵下嘛，大佬！我要搵食呀！大佬！你元朗嚟㗎……」此時男乘客向司機咆哮並指住對方說︰「你細聲啲！細聲啲！你細聲啲！你無X噪呀！」司機即反問說︰「咩無X噪呀？咁係到咗嘛！」男乘客繼續表示未到，並指住電話再次強調自己未到目的地。

司機︰死矮仔 司機再次表示自己跟足地點，是點到點，而男乘客就問是不是平台俾錯地址，續而鬧司機「你吔屎啦！」司機再著他向平台作投訴。而男乘客因為不熟悉車輛開門的掣再度跟司機發生口角，說到︰「咩『向後buy(拉)』？X你老母！」之後司機扯火還擊問候番對方老母，而男乘客說︰「得！我記X住你車牌，你死X梗！」司機再還擊說︰「X你老味臭X！死矮仔！啊！我記得你！X你老母呂方呀！X你老母！」之後男乘客再說︰「你個X家剷咁X樣做生意，死得啦！」便大力關門，而司機繼續粗口橫飛鬧到︰「臭明星，坐唔起車就咪X坐啦！」

責任在呂方 網民對片段中男乘客的身份大感好奇，有網民指呂方真的是住元朗，相信影片中的人是他，亦有人留言說︰「個句X家產咪9成似」、「聽聲冇認錯，我係佢粉絲呀！」、「講粗口好似唱歌咁一樣咁好聽」、「第一次聽呂方講粗口，靚聲！」有網民似乎認到該路段表示「392咪到左，無set錯，司機右邊咪392！」並笑謂︰「個司機一講粗口即刻無鄉音」、「責任在呂方」、「就咁聽聲 以為林雪同呂方嘈緊」，甚至有人引用呂方的作品歌詞形容今次事件︰「這一分鐘不能呆著坐, 在車廂之中只盼望睇清楚」。`