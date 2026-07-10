JW現任男友王至尊分享創業心得 買球星有汗波衫由興趣變成一門有制度生意

JW王灝兒與破產男友、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan) 結束7年情之後，去年被爆已低調換畫，現任是本地足球界猛人王至尊（Jim）。

王至尊既是至尊沙田足球會班主亦是波衫收藏家，Jim近日到新城為節目《梨事會》接受主持啤梨葉文輝訪問，大談足球周邊產品收藏，如何由興趣變成一門有制度、有認證、又有情感連結的生意。

童年開始收藏球衣

世界盃熱潮一到，球迷睇波之外，不少人追球衣潮流、搵落場版、收簽名衫，甚至連一件「有故事」的波衫都可以變成話題。王至尊以Matchlegacy的創辦人兼主理人身份受訪，他自言由童年在球場踢波開始已迷上收藏曼聯球衣，由球迷版升呢買到球員版、更衣室版及落場版，慢慢由每年儲一件，到成為一盤生意。因為每件衫都是一個年代、一支球隊、一個球員的印記。至尊提到世界盃期間，經典國家隊球衣同球星著過的款式特別搶手，收藏不單講價值，亦講緣分，因為有時你追求的已超越一件衫，而是一場世紀級球賽、一段回憶。