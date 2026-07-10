JW現任男友王至尊分享創業心得 買球星有汗波衫由興趣變成一門有制度生意

JW王灝兒與破產男友、前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan) 結束7年情之後，去年被爆已低調換畫，現任是本地足球界猛人王至尊（Jim）。
王至尊既是至尊沙田足球會班主亦是波衫收藏家，Jim近日到新城為節目《梨事會》接受主持啤梨葉文輝訪問，大談足球周邊產品收藏，如何由興趣變成一門有制度、有認證、又有情感連結的生意。
童年開始收藏球衣
世界盃熱潮一到，球迷睇波之外，不少人追球衣潮流、搵落場版、收簽名衫，甚至連一件「有故事」的波衫都可以變成話題。王至尊以Matchlegacy的創辦人兼主理人身份受訪，他自言由童年在球場踢波開始已迷上收藏曼聯球衣，由球迷版升呢買到球員版、更衣室版及落場版，慢慢由每年儲一件，到成為一盤生意。因為每件衫都是一個年代、一支球隊、一個球員的印記。至尊提到世界盃期間，經典國家隊球衣同球星著過的款式特別搶手，收藏不單講價值，亦講緣分，因為有時你追求的已超越一件衫，而是一場世紀級球賽、一段回憶。
清楚紀錄全獲認證
王至尊在節目中分享他與荷蘭生意夥伴合作做球衣拍賣平台的經過，如何將國際球星的match worn落場版球衣買賣過程變得公開透明。他提到以前球衣來源好靠人脈，真假難分，市場上經常有人疑惑「件衫係咪真？」他索性直接跟球會、國家隊合作，把來源、相片、證書、拍賣紀錄全部細節整理清楚，令買家安心，賣家亦清楚了解分成情況，連超級球星穿過的球衣都可以有清晰流向。至尊表示好多時要視乎球員當時心情，輸波後未必個個有心情簽名，但正是這些細節，才令一件衫更有故事性。至尊透露目前他珍藏的部分球衣正在又一城舉行展覽，展品包括他的偶像C朗穿過的球衣。他又向啤梨透露他對今屆世界盃的個人心水隊伍。
啤梨笑問至尊，買得有汗跡的落場版球衣會否為聞到偶像的汗味感開心？至尊直言對足球熱血，更提到自己追睇世界盃多年，由2014年起，每屆巴西、法國、俄羅斯到卡塔爾都飛去現場睇波，今屆在美國現場感受門票炒價與官方二手平台制度的價格差別，講到激動位，聽到都Feel到熱血。