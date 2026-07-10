馮允謙辦人生首個全英文歌音樂會圓夢 英語新碟反應好宣布出「彩膠」

馮允謙（Jay Fung）本周二（7日）推出首張全英文歌專輯《ANOTHER SHADE OF BLUE》，同日在黃埔TIDES舉行music live，與近千fans分享新碟所有作品，以及他私心英文歌單。Jay Fung以結他自彈自唱，慢歌時emo到不行，唱開心快歌時就勁風騷，又扮唱片封面側面問fans：「靚唔靚仔？」突然落台握手派心派飛吻，互動一流。完場fans意猶未盡，大合唱《How Many Times》。Jay Fung感動宣布新碟出「彩膠」的好消息！

老友捧場

音樂會全企位，觀眾一邊聽歌一邊跟Jay Fung音樂左右擺舞，非常chill。而二樓VIP觀眾席星光熠熠，有來自法國的唱作女歌手Joyce Jonathan、老友梁釗峰、師妹雲浩影（Cloud）、盧慧敏（Amy Lo)、師弟藍奕持（Lester），以及分別在《See Through Ya》和《Break Me Down》擔任MV女主角的「Jay女郎」坂部佩莎和王靖瑩（Charlie）等。

Jay Fung出場以結他自彈自唱《Break Your Heart》、《Close to the Edge》、《She Don't Love Me Anymore》和《See Through Ya》等作品打頭陣，觀眾非常陶醉。之後他沾沾地說：「今次有啲威，呢張碟嘅曲和詞都係你哋最喜愛嘅我寫。」他坦言在香港做英文歌並不容易，感恩公司和fans支持，夢想成真推出英文碟並舉行英文歌音樂會。他感謝band leader蘇道哲和一眾樂手，還有與他一同創作碟內部份歌曲的孖生細佬Tim，但爆料笑指細佬掛住拍拖甩底。騷後Jay Fung與部份買碟的fans逐一合照留念，其中不少fans兩個封面都買齊。