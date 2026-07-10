奧德賽｜橫跨六國拍攝鉅作下周矚目上映 湯姆賀倫Zendaya「蜘蛛俠夫妻」首映禮同框

下周四（7月16日）在港上映的全球矚目鉅製《奧德賽》（The Odyssey），是奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）繼《奧本海默》（Oppenheime）後的最新力作。全片採用IMAX技術拍攝，將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話搬上大銀幕。《奧德賽》雲集超華麗卡士，包括麥迪文（Matt Damon）、湯姆賀倫（Tom Holland）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、森瑪花摩頓（Samantha Morton）、尊裏古查犘（John Leguizamo）、辛蒂雅（Zendaya）、查理絲花朗（Charlize Theron）、莊柏恩瑟（Jon Bernthal）、赫密殊柏特爾（Himesh Patel,）、標艾榮（ Bill Irwin）、Elliot Page、Benny Safdie、哥里賀堅斯（Corey Hawkins）、米亞高芙（Mia Goth）等。
繼《奧本海默》橫掃奧斯卡後，基斯杜化路蘭首度挑戰神話史詩題材。電影改編自荷馬流傳千年的同名史詩，故事以奧德修斯在特洛伊戰爭後，展開驚心動魄的返鄉征途，歷盡無窮無盡考驗，最終與摯愛重逢。路蘭將這部「西方文化的奠基之作」以樸實、現代的基調重新演繹，讓三千年前的故事與當代觀眾產生共鳴。
安妮夏菲維大肚登場
金像影帝麥迪文飾演奧德修斯，演繹這位「會犯錯、會恐懼、也會被慾望拉扯」的非完美英雄；安妮夏菲維飾演以智慧對抗命運的潘妮洛普，為角色親自學習古代織布技藝；湯姆賀倫飾演成長中的鐵拉馬庫斯，展現從男孩到男人的蛻變，同片還有跟湯姆賀倫新婚的Zendaya參演，電影日前在倫敦舉行首映禮，造就這對「蜘蛛俠CP」兼真夫妻又再同框，宣布懷第三胎的安妮夏菲維更大肚登場，場面星光熠熠。
《奧德賽》橫跨摩洛哥、希臘、意大利、冰島、蘇格蘭等地取景，製作團隊在摩洛哥搭建了佔地2.5英畝的特洛伊城、在意大利法維尼亞納島的15世紀山頂城堡拍攝伊薩卡王宮，更遠赴冰島午夜太陽下拍攝冥府場景，每一個場景都力求真實，拒絕依賴數碼特效。
全IMAX菲林攝錄機拍攝
同時，該電影是全球首部100%使用IMAX菲林攝錄機拍攝的劇情長片。全片耗費210萬英尺菲林，長度超越多倫多到紐約的距離。新型IMAX攝錄機的碳纖維部件更與一級方程式賽車所用材質相同，呈現極致細膩的畫面質感。
《奧德賽》是基斯杜化路蘭的第13部長片，也是他創作生涯的一次總盤點。這部史詩集結了他過去所有電影的精髓；從《奧本海默》的非線性敘事與道德掙扎，到《潛行凶間》的多層世界與極端環境；從《鄧寇克大行動》的實拍極限與沉浸感，到《星際啟示錄》的情感核心與人性探索，再到《TENET天能》的複雜時間結構。基斯杜化路蘭將二十多年的電影製作經驗全部傾注其中。