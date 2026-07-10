奧德賽｜橫跨六國拍攝鉅作下周矚目上映 湯姆賀倫Zendaya「蜘蛛俠夫妻」首映禮同框

下周四（7月16日）在港上映的全球矚目鉅製《奧德賽》（The Odyssey），是奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）繼《奧本海默》（Oppenheime）後的最新力作。全片採用IMAX技術拍攝，將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話搬上大銀幕。《奧德賽》雲集超華麗卡士，包括麥迪文（Matt Damon）、湯姆賀倫（Tom Holland）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、森瑪花摩頓（Samantha Morton）、尊裏古查犘（John Leguizamo）、辛蒂雅（Zendaya）、查理絲花朗（Charlize Theron）、莊柏恩瑟（Jon Bernthal）、赫密殊柏特爾（Himesh Patel,）、標艾榮（ Bill Irwin）、Elliot Page、Benny Safdie、哥里賀堅斯（Corey Hawkins）、米亞高芙（Mia Goth）等。

繼《奧本海默》橫掃奧斯卡後，基斯杜化路蘭首度挑戰神話史詩題材。電影改編自荷馬流傳千年的同名史詩，故事以奧德修斯在特洛伊戰爭後，展開驚心動魄的返鄉征途，歷盡無窮無盡考驗，最終與摯愛重逢。路蘭將這部「西方文化的奠基之作」以樸實、現代的基調重新演繹，讓三千年前的故事與當代觀眾產生共鳴。

安妮夏菲維大肚登場

金像影帝麥迪文飾演奧德修斯，演繹這位「會犯錯、會恐懼、也會被慾望拉扯」的非完美英雄；安妮夏菲維飾演以智慧對抗命運的潘妮洛普，為角色親自學習古代織布技藝；湯姆賀倫飾演成長中的鐵拉馬庫斯，展現從男孩到男人的蛻變，同片還有跟湯姆賀倫新婚的Zendaya參演，電影日前在倫敦舉行首映禮，造就這對「蜘蛛俠CP」兼真夫妻又再同框，宣布懷第三胎的安妮夏菲維更大肚登場，場面星光熠熠。