非份之罪｜老爺出軌新抱情節極破格 78歲李家鼎硬上陳煒驚到要食鎮靜劑

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的TVB劇集《非份之罪》，演員陣容有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等，昨晚（9日）是第三單元《一億殺機》第一集，由於本單元角色性格鮮明、位位主要演員包括陳煒、徐榮、施焯日、盧宛茵、李家鼎均甚有發揮，加上劇情夠癲夠破格，昨晚播出後在網絡引發極大迴響。 惡女天花板 昨晚一眾演員之中，獲得最多掌聲，絕對是飾演「毒舌惡新抱」的陳煒，與盧宛茵（Madam Lo）有連場激烈嘈交戲的煒哥，兩人各自施展渾身解數，以極盡八婆嘴面上演連場「六國大封相」，其中陳煒的「冷笑」、「用力瞪眼」兼「咬牙切齒」表情，配以啜核非常的毒舌對白：「做咩呀？唔忿氣呀？你咪落去地府搵老爺追究問責囉！」簡直是一等一「惡女天花板」，與盧宛茵的潑婦罵街式疲勞轟炸、堪稱絕配！

演技大爆發 雖然惡到出位，但不少網民留意到煒哥對著親生仔施焯日時，卻能完全展現溫柔狀態，大讚她忠又得、奸又得、硬又得、溫柔又得，加上顏值身材兼備，網民大讚煒哥好睇，更有人力推她榮膺今年視后。 昨晚最焦點場口，則分別是李家鼎對著煩爆Madam Lo的「爆血管式瘋狂咆吼」，以及Madam Lo得悉老公與陳煒出軌後、衝入殮房怒摑屍體一幕！先說咆吼位，劇情講述原本身體極度不適的建國（李家鼎飾），明明已一面病容返回家中，但仍遭發癲Mode的妻子淑嫻（Madam Lo飾）咬住唔放，誓要建國在她與阿萍之間二揀一，被煩到心浮氣躁兼極度不適的建國，最終忍不住爆seed大嗌「你收聲呀！」終極一吼後更虛脫倒地、一命嗚乎，夠晒Dramatic，網民更力讚鼎爺好戲到完全唔似做戲！而對於Madam Lo邊鬧邊怒摑出軌老公屍體一幕，網民大讚拍得勁逼真及超出預期，並認為該幕絕對是TVB劇最癲場口經典之一！

其實除了以上，鼎爺向煒哥「霸王硬上弓」一幕，亦在網絡引發熱討，網民對於鼎爺接拍床戲大感新鮮！對此，訪問時，陳煒受訪時大爆與鼎爺拍攝這場床戲時，鼎爺緊張到要吃鎮靜劑：「鼎爺同我講話佢一介武夫，從來冇拍過床戲，超驚！所以搞到心跳手震，要食鎮靜劑先掂。所以我拍嗰陣都唔可以太緊張，如果唔係佢仲驚。」

