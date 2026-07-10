三代同糖｜落實8.10開播 吳若希車婉婉李茵彤「婆媽孫」組合默契十足

日前，劇中主要演員車婉婉、吳若希、李茵彤（Desta）、趙浚承、何依婷、李偉健、侯雋熙（Duncan）、關曜儁、周志康、容天佑、胡敏芝、林沚羿及潘靜文等，以「彩虹色調」鮮艷造型雲集電視城錄影廠，為劇集拍攝Opening；當中較為特別的，是車婉婉、吳若希及李茵彤Desta這個「三代同糖」組合，齊齊以Candy Purple造型現身。據知，《三代同糖》Opening共有三個主景，分別是吳若希、車婉婉、Desta屋企、吳若希公司，及舅父仔李偉健經營小店，全部真人拍攝配以AI生成的夢幻繽紛場景，現場還有大量巨型糖果道具配合「同糖」主題，相當有心思。

何依婷Pink OL造型獻殷勤

雖然拍攝當日劇集還未正式開工，但在劇中一唱一和的「婆孫」婉婉及Desta已完全零隔膜，還在鏡頭前大擺親密甫、盡顯默契。至於先後以黑白女強人造型、及Purple Lady造型現身嘅吳若希，則與劇中「死對頭」趙浚承大擺「史密夫決戰史密妻」Chok甫，望落相當吸引。而首次亮相《三代同糖》宣傳活動的何依婷，則以迷人Pink OL造型亮相，並連番向劇中老闆仔容天佑獻殷勤，相當搞笑。

談到首演處境劇，何依婷與容天佑及周志康一起接受《娛樂新聞台》訪問時，笑指由於自覺沒有幽默感、唔識搞笑，故事前有做大量功課：「會不斷諗究竟我角色點樣做先有更多喜感，都諗咗好多唔同嘅方向。」至於飾演依婷同事及容天佑下屬的周志康，則直指角色是公司「潤滑劑」兼女人湯圓：「我同好多女同事好Friend，Even生理期問題都會傾，我又可能突然之間有衞生巾（借俾佢哋）咁…點解我會有（衞生巾）？我叫『何媽』（角色暱稱）嘛，媽媽嚟，好照顧其他女同事，但又有保持距離，係好乖嘅爸爸、先生，同我真人一樣。」